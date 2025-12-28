Como ser mais produtivo com o ChatGPT? Use esses comandos e ative o modo ‘planner’ da ferramenta

Segundo um estudo da AI Sutra, usar prompts adequados pode economizar 30 a 40% de tempo em tarefas diárias.

A pergunta “como ser mais produtivo?” não é mais apenas retórica: é urgente.

E o ChatGPT pode ser um aliado poderoso, especialmente quando usado como um “planner digital”, ajudando você a organizar metas, tarefas e prioridades com comandos curtos e bem estruturados.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

Ative o modo 'planner': como começar

Dê contexto ao início da conversa

Cole no início da sessão algo como: