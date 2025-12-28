Como ser mais produtivo com o ChatGPT? Use esses comandos e ative o modo ‘planner’ da ferramenta

ChatGPT (Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 28 de dezembro de 2025 às 05h00.
Segundo um estudo da AI Sutra, usar prompts adequados pode economizar 30 a 40% de tempo em tarefas diárias.
A pergunta “como ser mais produtivo?” não é mais apenas retórica: é urgente.
E o ChatGPT pode ser um aliado poderoso, especialmente quando usado como um “planner digital”, ajudando você a organizar metas, tarefas e prioridades com comandos curtos e bem estruturados.
Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui
Cole no início da sessão algo como:
"“Sou empreendedor com múltiplos projetos. Preciso planejar esta semana de forma balanceada entre produtividade e descanso.”"
- Peça um plano estruturado
Use prompts como:"“Liste minhas prioridades desta semana com base nestes objetivos…”""“Crie um cronograma diário com blocos de foco de 90 minutos e pausas curtas.”"
Esses passos ativam o "modo planner": o ChatGPT começa a pensar como um assistente de planejamento pessoal ou profissional, se tornando mais organizado e útil em cada interação.
Use esses trêspromptscurtos para produtividade
1. Time‑block inteligente
“Tenho reuniões, criação de conteúdo e atendimento ao cliente. Organize a semana com blocos de 90 min para foco, pausas e revisão.”
Por que funciona: define prioridades, estrutura o tempo e evita a sensação de estar constantemente disperso.
2. Revisão semanal estratégica
“Aqui está um resumo do que fiz nesta semana […]. O que funcionou e o que devo ajustar na próxima?”
Por que funciona: estimula reflexões e mudanças contínuas, baseadas em observação de desempenho.
3. Lista de tarefas organizada
“Transforme estas anotações em 5 tarefas claras, priorizadas por impacto e prazo.”
Por que funciona: traz uma ação melhor estruturada, o que é essencial para quem precisa de clareza rápida.
Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema
EXAME e Saint Paul liberam aula gratuita e prática sobre IA
De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.
O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.
O que você vai aprender?
- Automatizar tarefas repetitivas.
- Personalizar sua abordagem profissional.
- Tomar decisões inteligentes com base em dados.
- Conectar-se melhor com clientes e colegas.
- Aumentar sua produtividade e credibilidade.
Para garantir a sua vaga, clique aqui