O ex-estudante de Harvard que fatura US$ 8 milhões vendendo sabonetes

Andrew Nicol formou-se em Direito pela Harvard Law School em 2008 e seguiu o caminho esperado para muitos graduados da prestigiada instituição: entrou em um grande escritório em Nova York, onde seu salário inicial era de US$ 180 mil anuais, além de bônus.

No entanto, apesar da estabilidade financeira e do prestígio da profissão, Nicol sempre teve maior interesse pela estratégia de negócios do que pelo trabalho jurídico em si. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Largou tudo

A transição de advogado para empreendedor foi uma aposta arriscada. Ele trocou um salário de seis dígitos pela incerteza financeira, mas sua visão para o mercado de fragrâncias sustentáveis provou ser acertada.

Com a Element Brooklyn, sua startup focada na produção de sabonetes e velas sofisticadas e ecologicamente responsáveis, Nicol faturou mais de US$ 2 milhões no último ano e projeta superar US$ 8 milhões em 2025.

A virada começou quando a pandemia desacelerou seu primeiro empreendimento, um site de avaliações de viagens chamado TripExpert. Observando o mercado, ele percebeu que marcas acessíveis estavam inovando em embalagens sustentáveis, enquanto as grifes de luxo ainda não ofereciam opções de refil para seus produtos.

Essa lacuna representava uma oportunidade: criar fragrâncias sofisticadas com um modelo de negócio sustentável e acessível.

Uma mãozinha do pai

O conhecimento técnico veio do pai, um engenheiro químico, e a produção inicial começou de forma modesta, com uma batedeira de cozinha de US$ 300.

O primeiro produto da Element Brooklyn, o sabonete Mandarin Crush, rapidamente esgotou, impulsionado pela viralização nas redes sociais, especialmente TikTok e Instagram. Com a prova de conceito validada, Nicol expandiu o portfólio, adicionando velas e cremes, sempre comparando seus preços aos de marcas tradicionais para destacar o custo-benefício.

Além das vendas diretas ao consumidor, a estratégia de expansão incluiu parcerias com clubes de bem-estar e spas, aumentando a presença da marca no setor premium. A aposta em refis não apenas tornou o negócio mais sustentável, mas também gerou recorrência de clientes, fortalecendo o fluxo de caixa e reduzindo a dependência de novas aquisições de clientes—a base de uma operação financeira saudável.

Controle financeiro

A história de Andrew Nicol ressalta a importância da visão estratégica nas finanças corporativas. Seu sucesso demonstra como uma análise cuidadosa do mercado e um modelo de negócios sustentável podem transformar uma aposta arriscada em um empreendimento multimilionário. Mais do que um caso de transição de carreira, sua jornada reforça que o sucesso empresarial depende da capacidade de identificar oportunidades e construir estruturas financeiras robustas para sustentá-las.

