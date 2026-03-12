Como os líderes de alta performance usam esses 5 segredos para transformar fracassos em sucesso

Profissionais de todas as áreas enfrentam adversidades e frustrações, mas a forma como reagem e seguem em frente é o que destaca sua alta performance profissional. A boa notícia é que,através da neurociência, é possível reprogramar a forma como reagir aos fracassos e usá-los como impulsos para o sucesso.

De olho nisso, a EXAME elencou cinco frases que líderes de alta performance utilizam para manter a resiliência em meio às adversidades. Veja a seguir.

1. "Ainda não descobri isso"

Em momentos de dificuldade, é normal se sentir impotente. No entanto, uma simples alteração na maneira de encarar a situação pode transformar essa sensação de limitação.

Dizer "ainda não descobri isso" ao invés de apenas "não sei como fazer isso" muda a narrativa do fracasso para o aprendizado contínuo. O "ainda" acrescenta uma perspectiva de progresso, sugerindo que a competência está em construção.

2. "Isso é informação, não um veredito"

Erros e falhas podem deixar a sensação de que a capacidade quetionada. Mas, o erro não é um reflexo do caráter, e pode se tornar uma oportunidade de aprendizado.

Frases como "isso é informação, não um veredito" ajudam a enxergar os contratempos como feedbacks valiosos. Com isso, a autocrítica se torna dados de análise para futuras melhorias.

3. "O que você diria a um amigo nesta situação?"

A autocompaixão é muitas vezes negligenciada no ambiente corporativo, especialmente quando se trata de líderes que devem manter uma postura firme. Porém, quando ao enfrentar dificuldades, a gentileza e a compreensão são essenciais para manter a motivação.

Uma prática simples é se perguntar: "O que você diria a um amigo nesta situação?" Esta reflexão ativa a empatia e a autocompaixão, o que permite se distanciar da autocrítica severa.

4. "Estou construindo a habilidade, não provando meu talento"

Em ambientes de alta performance profissionais sentem-se pressionados a "provar" suas habilidades. Essa pressão pode gerar um bloqueio criativo ou resultar em decisões apressadas.

No entanto, ao mudar o foco para "estou construindo a habilidade, não provando meu talento", a pressão de exibir perfeição é deixada de lado, para dar espaço a enxergar os desafios como oportunidades para aprimorar suas capacidades.

5. "Este sentimento é temporário"

Por fim, o sentimento de medo, frustração ou o desapontamento surgem após uma falha. Esses sentimentos podem ser paralisantes se não forem gerenciados corretamente.

Ao afirmar "este sentimento é temporário", mantém-se uma visão focada em objetivos de longo prazo, independentemente dos obstáculos momentâneos.

No mundo profissional, boas ideias são importantes, mas é a capacidade de executar com consistência que diferencia quem cresce de quem fica estagnado.

