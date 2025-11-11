Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Como novos líderes conquistam a confiança da equipe — e por que isso define o sucesso

Primeiras experiências de liderança exigem empatia, transparência e autenticidade para criar laços sólidos com o time

(Miniseries/Getty Images)

(Miniseries/Getty Images)

Luana Cataldi
Luana Cataldi

Assistente de SEO

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17h09.

Assumir um cargo de liderança pela primeira vez traz desafios além das metas e resultados. O maior deles é construir confiança, base essencial para qualquer relação de trabalho saudável e produtiva. 

Sem ela, até as equipes mais talentosas perdem o rumo. As informações foram retiradas do site Fast Company.

Transforme sua forma de liderar e conquiste resultados reais. Garanta agora sua vaga na masterclass Liderança Transformadora. Inscreva-se aqui

O primeiro passo é confiar em si mesmo

A autoconfiança é o ponto de partida para inspirar credibilidade. Líderes inseguros tendem a desconfiar do time e a reagir mal a opiniões divergentes. 

É importante refletir sobre o que significa confiar e ser confiado, além de exercitar o hábito de enxergar o melhor nas pessoas antes de recorrer ao controle excessivo.

Transparência constrói credibilidade

Comunicar intenções e visão de longo prazo é essencial para gerar segurança na equipe. Ser honesto sobre erros, compartilhar decisões e assumir responsabilidades são atitudes que demonstram coerência e fortalecem a confiança. 

O segredo está em alinhar palavras, tom e gestos, já que boa parte da comunicação vem da linguagem corporal.

Justiça e empatia andam juntas

Evitar favoritismos é uma regra de ouro. Quando há percepção de desigualdade, o moral da equipe cai e os mais competentes podem se desmotivar. 

Valorizar todos de forma justa e aberta reforça a cultura de confiança e mostra disposição para aprender com diferentes perspectivas.

Seja o líder que o mercado procura: preparado, inovador e inspirador. Participe da próxima turma e conecte-se a grandes empresas. Clique aqui e saiba mais

Apoio nas falhas e feedback genuíno

O erro é parte do aprendizado. Punir ou culpar desestimula e mina a segurança psicológica do grupo. O ideal é transformar falhas em estudos de caso e oferecer treinamentos com foco em crescimento. 

O mesmo vale para o feedback construtivo, ele deve ser claro, empático e centrado em desenvolvimento, não em crítica.

Reconhecimento que inspira

Celebrar conquistas, sejam elas grandes ou pequenas, aumenta o sentimento de pertencimento e reforça a noção de que o esforço individual é valorizado. 

Uma cultura de reconhecimento justo e transparente cria times mais engajados e fiéis à liderança.

Autenticidade é o elo mais forte

Ser autêntico não significa expor tudo, mas mostrar humanidade sem comprometer a autoridade. Líderes que se revelam acessíveis e empáticos constroem relações mais reais e sustentáveis. 

No fim, confiança é uma via de mão dupla, e se conquista com consistência, respeito e humanidade.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

GARANTA SUA VAGA AQUI

Acompanhe tudo sobre:LíderesNa Prática - Liderança TransformadoraNa PráticaBranded Marketing

Mais de Carreira

O novo padrão de liderança que a Geração Z está exigindo – e você deve adotar para ter sucesso

‘A IA não substitui ninguém’: diretor comercial usa tecnologia para humanizar o cuidado a idosos

Como esse empresário transformou uma lacuna ignorada em um negócio lucrativo com foco em aposentados

‘O importante é você ter um farol para seguir’: de cientista à CEO, ele descobriu um novo propósito

Mais na Exame

Mundo

Porta-aviões se junta à operação dos EUA contra o narcotráfico na América Latina

Carreira

O novo padrão de liderança que a Geração Z está exigindo – e você deve adotar para ter sucesso

ESG

COP30: Brasil propõe integrar políticas de adaptação e mitigação climática

Brasil

Paraná Pesquisas: Lula segue à frente para 2026, mas com vantagem menor