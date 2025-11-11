Carreira

Por que os líderes de sucesso não temem a incerteza — e você também não deveria

Assumir incertezas com transparência e colaboração fortalece a confiança e a clareza da equipe

Businessman standing on the top of cliff looking through monocular for success. business concept of goal, mission, vision, career path and leadership. (Diki Prayogo/Getty Images)

Luana Cataldi
Assistente de SEO

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17h12.

A imagem tradicional do líder que sempre sabe o que fazer está cada vez mais distante da realidade. No mundo atual, marcado por mudanças rápidas e desafios complexos, nem mesmo os gestores mais experientes têm todas as respostas, e tudo bem. 

Liderar, hoje, é saber navegar na incerteza com honestidade e abertura. As informações foram retiradas do site Sandra Pollock.

Incerteza não é inimiga da liderança

Em tempos de transformação constante, não saber tudo não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. 

A tentativa de disfarçar dúvidas ou fingir segurança absoluta pode quebrar a confiança da equipe e bloquear a troca de ideias. 

Já a transparência fortalece a credibilidade e mostra que o líder está disposto a aprender junto com o grupo.

Liderar é criar espaço para colaboração

Quando o líder admite que não tem todas as respostas, ele convida a equipe a participar da construção das soluções. Fazer perguntas como “O que vocês estão vendo aqui?” ou “O que poderia funcionar melhor?” não reduz autoridade. Pelo contrário, gera engajamento e faz com que todos se sintam donos dos resultados.

Clareza e consistência valem mais que certezas

Mesmo em cenários incertos, o líder pode oferecer valores, objetivos e próximos passos claros. Essa comunicação sincera dá segurança e mantém o time alinhado. 

A equipe não espera perfeição, mas coerência e presença, ou seja, alguém que saiba conduzir o grupo passo a passo, com confiança e empatia.

Liderar com humanidade

Admitir o que não se sabe não enfraquece a autoridade, e sim aproxima o líder das pessoas. Os melhores líderes transformam a incerteza em conexão, curiosidade e aprendizado contínuo

Eles mostram que o papel da liderança não é controlar tudo, mas inspirar progresso mesmo quando o caminho ainda está sendo descoberto.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

