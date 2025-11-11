Por que os líderes de sucesso não temem a incerteza — e você também não deveria

Businessman standing on the top of cliff looking through monocular for success. business concept of goal, mission, vision, career path and leadership. (Diki Prayogo/Getty Images)
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17h12.
A imagem tradicional do líder que sempre sabe o que fazer está cada vez mais distante da realidade. No mundo atual, marcado por mudanças rápidas e desafios complexos, nem mesmo os gestores mais experientes têm todas as respostas, e tudo bem.
Liderar, hoje, é saber navegar na incerteza com honestidade e abertura. As informações foram retiradas do site Sandra Pollock.
Em tempos de transformação constante, não saber tudo não é sinal de fraqueza, mas de humanidade.
A tentativa de disfarçar dúvidas ou fingir segurança absoluta pode quebrar a confiança da equipe e bloquear a troca de ideias.
Já a transparência fortalece a credibilidade e mostra que o líder está disposto a aprender junto com o grupo.
Quando o líder admite que não tem todas as respostas, ele convida a equipe a participar da construção das soluções. Fazer perguntas como “O que vocês estão vendo aqui?” ou “O que poderia funcionar melhor?” não reduz autoridade. Pelo contrário, gera engajamento e faz com que todos se sintam donos dos resultados.
Mesmo em cenários incertos, o líder pode oferecer valores, objetivos e próximos passos claros. Essa comunicação sincera dá segurança e mantém o time alinhado.
A equipe não espera perfeição, mas coerência e presença, ou seja, alguém que saiba conduzir o grupo passo a passo, com confiança e empatia.
Admitir o que não se sabe não enfraquece a autoridade, e sim aproxima o líder das pessoas. Os melhores líderes transformam a incerteza em conexão, curiosidade e aprendizado contínuo.
Eles mostram que o papel da liderança não é controlar tudo, mas inspirar progresso mesmo quando o caminho ainda está sendo descoberto.
Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.
