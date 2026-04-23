Como motivar sua equipe além das metas e bônus

Líderes e grandes empresas muitas vezes acreditam que o que motiva os funcionários a fazerem um bom trabalho é a promessa de uma bonificação anual, promoção por desempenho, ou até mesmo o medo do desemprego.

No entanto, essas motivações são rasas e podem até funcionar a curto prazo, mas não geram o engajamento real. Segundo o livro “Comece pelo porquê” de Simon Sinek, o que gera a fidelidade é explicar o propósito central do que precisa ser desenvolvido.

Sinek mostra que lideranças inspiradoras falam diretamente ao sistema límbico, responsável por regular emoções, comportamentos e motivação. Enquanto metas e bônus (o "quê") são processados pela parte lógica do cérebro, o propósito (o "porquê") atinge a área que controla as emoções e a tomada de decisão.

O círculo dourado

Para tirar a ideia do campo abstrato e aplicá-la ao dia a dia das empresas, Sinek apresenta o círculo dourado. Esse conceito organiza o comportamento humano em um padrão lógico, mapeando a verdadeira razão por trás de tudo o que fazemos.

O modelo funciona dividido em três níveis que devem ser percorridos de dentro para fora:

1. Por que

Esse é o nível mais interno, é a motivação diária para que um projeto saia do papel. É a resposta para a pergunta: "Por que eu deveria me importar com este trabalho?". Quando o líder comunica o "Porquê", ele não está dando uma ordem, está oferecendo um propósito

2. Como

É interpretado como a cultura de uma equipe. O líder deve mostrar como a equipe deve se comportar para manter o propósito vivo. Se o "porquê" é a bússola, o "como" é o mapa que guia as atitudes do diárias.

3. O que

É o resultado final de todo o esforço construído. Em outras palavras, seria bonificação ou promoção após um projeto de sucesso. Se o líder foca apenas aqui, o funcionário se sente apenas uma peça na engrenagem.

O erro de muitos chefes é cobrar apenas o resultado final. Ao explicar o propósito, o trabalho do funcionário vira a prova real de que a equipe acredita em algo maior.

Além do discurso

Para que os três níveis funcionem de forma prática no dia a dia é necessário manter a disciplina, pois o propósito apresentado deve ter uma base sólida para gerar confiança.

Esse alinhamento é construído com a clareza sobre o motivo de existir, a disciplina para seguir valores éticos e a consistência nas entregas finais.

A base de tudo é a clareza. Um líder que não consegue articular por que sua equipe trabalha além do lucro não pode esperar que seus funcionários se sintam motivados a ir além do básico. Quando o propósito é claro, ele atua como um imã, atraindo profissionais que compartilham das mesmas crenças.

Essa visão só sobrevive se houver disciplina no "Como": os valores da empresa não podem ser apenas palavras estáticas na parede, eles devem ser tratados como verbos de ação que guiam o comportamento do grupo, mesmo quando o caminho mais fácil sugere o contrário.

Por fim, a confiança da equipe é consolidada pela consistência. Tudo o que o líder faz e entrega (o "o quê") precisa ser uma prova viva do seu propósito inicial. Se o discurso prega inovação, mas o líder pune qualquer erro do funcionário, a conexão se quebra.

Onde a cultura encontra o resultado

Diante desse cenário, em que propósito deixa de ser discurso e passa a ser estratégia concreta de liderança, ganha relevância a discussão sobre como grandes executivos traduzem esses conceitos em decisões reais de negócio.

É justamente esse o ponto de partida da masterclass do Na Prática com Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, que compartilha como alinhar visão, cultura e execução em ambientes de alta performance.

Ao longo do encontro, Sallouti detalha como líderes podem ir além das métricas e construir organizações movidas por clareza e consistência — elementos que, na prática, sustentam resultados duradouros.

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