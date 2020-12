Como gerir equipes que trabalham de qualquer lugar? Veja 7 dicas

A última edição deste ano da EXAME traz uma lista com 21 tendências para 2021. No pós-pandemia, o mundo deverá ser outro. Entre as principais tendências está a possibilidade de as pessoas trabalharem de qualquer lugar, algo que só é possível com a popularização do trabalho remoto.

Em um primeiro momento, deve haver uma nacionalização da mão de obra brasileira, segundo especialistas ouvidos pela EXAME, o que aumentará a concorrência no mercado de trabalho. Isso deve trazer efeitos principalmente para o profissional mais qualificado.

Entre os desafios que surgem para as empresas estão a integração dos novos funcionários, a dissolução de uma cultura que valoriza quem vai pessoalmente aos escritórios e o acompanhamento da produtividade.

Quando se olha para empresas que contratam profissionais de outros países, o desafio do fuso horário também aparece.

Confira abaixo algumas dicas dadas por Renato Bolzan, CEO da Invillia, empresa que tem sua equipe trabalhando de forma 100% remota, para gerir melhor uma equipe que está “espalhada”.

Para Bolzan, é preciso redefinir totalmente o conceito do que é estar presente e comprometido com a empresa.

1. Seja um bom líder

É fundamental que a empresa tenha uma gestão que esteja preparada para a cultura digital. Além disso, ela deve envolver os líderes, para que eles sejam os primeiros “embaixadores” do anywhere office. Eles devem disponibilizar as condições, o conhecimento e as ferramentas que somem e agreguem valor no trabalho à distância.

2. Cuide das pessoas

Pensar no time deve ser algo ainda mais presente quando a empresa decide colocar as equipes para um trabalho totalmente remoto ou híbrido. O “onde” deixa de ter importância, mas o “como” é absolutamente crítico. Não apenas a nível profissional, mas também pessoal.

3. Crie um ambiente de confiança

Com a distância, criar um ambiente seguro e de confiança mútua entre todos é de extrema importância. Uma comunicação clara, fluida e transparente é um dos segredos da gestão de uma equipe que trabalha de forma remota.

4. Foque no desenvolvimento pessoal

Fatores como a liderança pelo exemplo, a disciplina e o foco no desenvolvimento pessoal continuam valiosos, ainda mais fortes.

5. Preste atenção aos dados e métricas

Tomar decisões baseadas em métricas, em dados, em indicadores de performance, de desenvolvimento individual e coletivo, são fatores fundamentais quando o trabalho não acontece de forma presencial.

6. Saiba conectar as pessoas

É preciso redefinir o conceito do que é estar presente na empresa. Um bom líder tem como papel fundamental entender as individualidades de cada colaborador e saber fazer a conexão entre eles.

7. Garanta fit cultural

É papel dos bons líderes serem como guardiões da cultura, motivadores, provocadores, corajosos e que inspirem respeito e verdade. A comunicação sem limites e a proximidade da liderança com toda a comunidade, assim como o patrocínio para iniciativas e experiências de práticas culturais que visem a evolução da cultura corporativa, é fundamental.