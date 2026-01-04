Carreira

Como fazer o ChatGPT explicar temas complexos de forma simples e prática? Basta esse frase

Aprenda uma técnica simples para obter respostas detalhadas do ChatGPT, mesmo sem conhecimento técnico

O mercado de consultoria automatizada deve ter uma expansão de cerca de 600% até 2029, segundo especialistas (Getty Images) (Nikolas Kokovlis/NurPhoto/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 05h00.

Muitas pessoas acham que é preciso ser programador ou especialista em IA para tirar o máximo do ChatGPT. A realidade é que basta saber como pedir.

Uma técnica simples consiste em incluir no prompt frases como: “Explique como se eu fosse iniciante” ou “Dê um exemplo prático para cada ponto”. Ao pedir clareza e exemplos, você transforma respostas genéricas em explicações estruturadas e acessíveis.

Saia da superfície:

Por que funciona

O ChatGPT é treinado para adaptar o nível de linguagem conforme o pedido. Quando você especifica que quer uma explicação para leigos ou pede exemplos práticos, a IA prioriza clareza, analogias e detalhes. Isso ajuda qualquer pessoa, mesmo sem base técnica, a entender temas complexos.

Essa estratégia é ideal para:

  • Profissionais que querem aprender novos conceitos rapidamente

  • Estudantes em busca de apoio para revisões

  • Empreendedores que precisam compreender tendências de mercado

  • Líderes que desejam simplificar relatórios técnicos para equipes

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, 

Como usar na prática

Veja exemplos de prompts:

  • “Explique de forma simples o que é machine learning e como ele aparece no dia a dia.”

  • “Me dê uma explicação passo a passo sobre blockchain, com exemplos práticos.”

  • “Quero entender o conceito de taxa Selic. Explique como se eu tivesse 12 anos.”

Esses ajustes no jeito de pedir tornam a IA uma verdadeira ferramenta de aprendizado.

EXAME libera vagas para curso gratuito de IA

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial. 
O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.  O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos. 
O que você vai aprender?
 
- Automatizar tarefas repetitivas.  
- Personalizar sua abordagem profissional. 
- Tomar decisões inteligentes com base em dados.  
- Conectar-se melhor com clientes e colegas.  
- Aumentar sua produtividade e credibilidade.  
Para garantir a sua vaga,
