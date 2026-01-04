Como fazer o ChatGPT explicar temas complexos de forma simples e prática? Basta esse frase

O mercado de consultoria automatizada deve ter uma expansão de cerca de 600% até 2029, segundo especialistas (Getty Images) (Nikolas Kokovlis/NurPhoto/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 05h00.
Muitas pessoas acham que é preciso ser programador ou especialista em IA para tirar o máximo do ChatGPT. A realidade é que basta saber como pedir.
Uma técnica simples consiste em incluir no prompt frases como: “Explique como se eu fosse iniciante” ou “Dê um exemplo prático para cada ponto”. Ao pedir clareza e exemplos, você transforma respostas genéricas em explicações estruturadas e acessíveis.
O ChatGPT é treinado para adaptar o nível de linguagem conforme o pedido. Quando você especifica que quer uma explicação para leigos ou pede exemplos práticos, a IA prioriza clareza, analogias e detalhes. Isso ajuda qualquer pessoa, mesmo sem base técnica, a entender temas complexos.
Essa estratégia é ideal para:
Profissionais que querem aprender novos conceitos rapidamente
Estudantes em busca de apoio para revisões
Empreendedores que precisam compreender tendências de mercado
Líderes que desejam simplificar relatórios técnicos para equipes
Veja exemplos de prompts:
“Explique de forma simples o que é machine learning e como ele aparece no dia a dia.”
“Me dê uma explicação passo a passo sobre blockchain, com exemplos práticos.”
“Quero entender o conceito de taxa Selic. Explique como se eu tivesse 12 anos.”
Esses ajustes no jeito de pedir tornam a IA uma verdadeira ferramenta de aprendizado.