Aos 41 anos, ela abriu negócio que rende US$ 600 mil por ano: 'É a melhor forma de ganhar dinheiro'

Criar um negócio do zero e transformá-lo em uma fonte sustentável de receita é um desafio, mas Alexandra Rutkay, uma maquiadora de 41 anos, conseguiu alcançar essa marca com sua empresa Citymouse.

A marca de bolsas multifuncionais para mães trouxe quase US$ 600 mil em receita em apenas um ano. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Como tudo começou?

A inspiração para a Citymouse surgiu de uma frustração pessoal: Rutkay percebeu que não existiam opções elegantes e funcionais de bolsas para mães que precisavam carregar itens essenciais para seus filhos pequenos.

Ao encontrar uma lacuna no mercado, ela decidiu investir na ideia e encontrou um fabricante na China para produzir suas criações. O sucesso veio rapidamente, com vendas impulsionadas por plataformas como Shopify e TikTok Shop.

Inicialmente, Rutkay não compartilhou sua nova empreitada com o marido, David, temendo repetir fracassos anteriores. No entanto, com o crescimento do negócio, ele se tornou o único funcionário em tempo integral da empresa, assumindo operações, logística e atendimento ao cliente. Juntos, eles planejam retirar US$ 150 mil anuais da startup para sustentar a família.

Rutkay acredita que o segredo do sucesso não está apenas em ter uma boa ideia, mas em encontrar um nicho real de mercado. "Criar um negócio que atende a uma necessidade é a melhor maneira possível de crescer e sustentar uma marca", explica. Entretanto, ela também reconhece o papel da sorte no timing do lançamento e na aceitação do produto.

Lições para todos os profissionais

A trajetória de Rutkay reforça lições valiosas sobre finanças corporativas : identificar nichos de mercado, manter consistência, saber quando pivotar e gerir recursos de forma estratégica são elementos essenciais para transformar um projeto paralelo em um negócio rentável.

Seu sucesso mostra que, com planejamento e resiliência, é possível construir um império financeiro mesmo partindo de uma necessidade pessoal.

