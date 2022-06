Como estudar inglês com filmes e séries? Em inglês, em português, com ou sem legendas?

Por Bruno Braga, professor de inglês há 18 anos e Coordenador Pedagógico na Companhia de Idiomas

Na minha última coluna, que você pode ler clicando aqui, eu falei sobre como podemos colocar mais inglês em nossa rotina, em nossas práticas diárias.

A ideia, em resumo, é tentar usar atividades que já fazemos no dia-a-dia para estudar inglês, fazendo uma espécie de 2 por 1. É claro que isso sozinho não resolve, imagino que você saiba disso. Mas estas pequenas mudanças podem nos colocar um pouco mais em contato com a língua sem nem percebermos, e sem precisarmos separar um tempo a mais para esse estudo, já que a ideia é fazer a mesma atividade que você já faria antes, só que com um foco ativo no inglês.

Essas dicas, no entanto, já estão na coluna anterior. Aqui vamos falar sobre como estudar inglês, ou qualquer outro idioma, com (suspense)... filmes e séries.

Até hoje eu não conheci uma pessoa que não gosta, de forma alguma, de assistir a um bom filme ou série. Você conhece? Talvez elas até existam, não sei. Mas considerando que quase todos nós gostamos de passar umas horinhas semanais em frente à tela da TV/do computador/do tablet/do smartphone, será que a gente consegue unir o útil ao agradável? Ou melhor, unir o agradável ao útil?

A resposta, pra mim, é clara: sim. Mas como fazer isso de uma maneira efetiva e que traga resultados é outra história, por isso quero compartilhar com você algumas maneiras de se aproveitar o seu movie time para melhorar o seu inglês. E para isso vamos pensar em 3 etapas.

E de primeira já deixo um aviso: não comece sem legendas. Depois te explico melhor, mas agora, first things first.

ETAPA 1 - FILMES E SÉRIES COM LEGENDAS EM INGLÊS

Você já tentou assistir algo em inglês com as legendas também em inglês? Muita gente pensa que isso é um bom exercício de listening (escuta), e de fato é, porém mais do que listening essa é uma ótima oportunidade de trabalhar o seu reading comprehension.

Quando você assiste algo com a legenda em inglês, naturalmente o seu foco vai estar no que você está lendo, e não no que você está ouvindo. Duvida? É só você fazer um teste assistindo um vídeo em português com legendas também em português. Você vai notar que, instintivamente, você vai ler as legendas mesmo que as pessoas estejam falando no seu idioma nativo.

Ao ligar as legendas em inglês você está praticando sua leitura rápida, assim como a sua compreensão escrita e, claro, expandindo o seu vocabulário. É quase como você ler um livro ou um artigo, com a diferença que essa prática é muito mais dinâmica, afinal, não é você quem define o ritmo da leitura, e sim o filme ou série que você está assistindo que vai definir isso. O que não significa, claro, que você não está praticando o seu listening. Enquanto você está lendo o seu ouvido segue ligado, funcionando e absorvendo o inglês. Por mais que não seja intencional, você está em algum nível comparando o que você lê com o que você ouve. E fazendo isso com regularidade, seu ouvido vai "amolecendo" e ficando mais familiarizado com os sons das palavras em inglês.

Para esta etapa, eu recomendo que você assista algo com que você esteja relativamente familiarizado, como uma série que você já conhece ou um filme que você já tenha assistido anteriormente. Evite o fator surpresa aqui tentando começar com algo totalmente desconhecido, pois quanto mais familiarizado você estiver com a história, mais você vai poder focar na prática do idioma em si.

ETAPA 2 - FILMES E SÉRIES COM LEGENDAS EM PORTUGUÊS

Sim, eu acho que sei que o você está pensando. E sim, é perfeitamente possível estudar inglês com as legendas em português. Para isso, acho que posso pular o quase óbvio primeiro passo que é dizer que o filme ou série deve ser em inglês, correto? Ótimo.

O segundo passo, então, vai ser ligar os ouvidos. Eu sei que não dá pra gente desligar a nossa escuta, mas a ideia aqui é a gente ativar a nossa escuta ativa. Ou seja, prestar atenção naquilo que estamos ouvindo, pois aqui sim o nosso foco principal será no listening. Quando você assiste em inglês com as legendas em português, você pode começar a tentar estabelecer relações entre o que você está lendo e o que você está ouvindo. Você pode procurar por palavras que já conhece, tentar entender frases inteiras, expressões idiomáticas ou até mesmo procurar erros ou diferenças gritantes entre o que se fala originalmente e o que aparece na legenda. Afinal, quem nunca ouviu um palavrão mais pesado sendo falado na tela e a legenda suavizando na tradução?

Esse é um exercício super divertido e que você pode fazer em quase qualquer situação, afinal, basta ir ao cinema ou ligar a TV para ter acesso a um filme em inglês legendado em português. Aqui o fator surpresa não é um problema, pelo contrário, ele é um aliado no desafio da prática.

ETAPA 3 - FILMES E SÉRIES SEM LEGENDAS

Finalmente o tão aguardo filme sem legendas. Lembra quando ali em cima eu falei pra não começar por esta etapa? Pois é, aqui eu quero que você tenha o cuidado de ir com bastante calma e parcimônia para não se frustrar ou mesmo ficar assustado com a prática. Falo isso por experiência com diversos alunos com quem já trabalhei, que após alguns anos estudando ainda se frustravam por não conseguirem assistir a um filme inteiro sem legendas. E isso é super normal.

Flmes ou séries costumam ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, como cenas com muitos elementos, pessoas falando ao mesmo tempo, efeitos especiais, barulhos diversos, e tudo isso dificulta a nossa compreensão auditiva. Se até mesmo com um filme em português podemos ter dificuldade de entender 100% do que está sendo falado, com o inglês não será diferente.

Por isso, se você quiser se aventurar e tentar assistir sem legendas, eu recomendo que:

01.

Comece com algo que você já conheça muito bem, que esteja muito familiarizado. Se você já conhecer algumas cenas de cabo a rabo, ou souber alguns diálogos de cabeça , melhor ainda. Quanto menor o fator surpresa nesta etapa, melhor.

02.

Busque cenas curtas. Não tente assistir a um filme ou episódio de uma série inteiros de primeira. Comece com trechos curtos, que você possa assistir mais de uma vez com bastante atenção. Aqui, menos é mais. Quanto mais você se dedicar a dissecar uma cena curta, mais apurado o seu listening vai ficando.

03.

Use um fone de ouvido. O fone vai te ajudar a minimizar, ou mesmo eliminar, os ruídos externos do seu ambiente. Além disso, com melhor qualidade de som você conseguirá compreender melhor todas as nuances e detalhes das falas da cena que você estiver assistindo.

BÔNUS

Quer continuar explorando o tema? Tente algumas das dicas a seguir, mais curtas e divertidas.

Sinopses em inglês

Busque a sinopse oficial de um filme que você goste e tente compreendê-la em detalhes, checando todo o vocabulário novo. Para isso recomendo o famoso IMDB - Internet Movie Data Base (www.imdb.com)

Títulos originais e traduções oficiais

Você já percebeu como muitos filmes tem seus títulos originais traduzidos de forma bem diferente da tradução literal? Sendo assim, tente buscar filmes que você gosta e procure conhecer os seus nomes originais. Algumas adaptações não ficam tão legais, enquanto outras ficam bem mais divertidas. Afinal, o que você prefere? O dia de folga do Ferris Bueller ou Curtindo a Vida Adoidado? Particularmente, acho o segundo bem mais legal.

Misture idiomas

Vai assistir um filme cujo idioma original não é inglês? Tente assisti-lo direto com a legenda em inglês. Fala algum outro idioma além do português? Tente assistir o filme falado em inglês com a legenda no outro idioma que você já estuda. Essa mistura faz uma bagunça bem legal na nossa cabeça, e nos mantém ainda mais ativos e focados na prática.

E aí, você já tentou alguma dessas estratégias? Tem alguma outra dica bacana? Compartilha comigo pelo bruno@companhiadeidiomas.com.br

Até a próxima!

Sobre Bruno Braga:

Professor de inglês há 18 anos e Coordenador Pedagógico na Companhia de Idiomas. Professor de Música por formação, possui certificação CELTA pela Cardiff and Vale College (Reino Unido) e pós-graduação em Gestão de Negócios pelo SENAC. Atua na área de idiomas desde 2004, sendo hoje responsável pelo suporte pedagógico e treinamento de professores na Companhia de Idiomas e Verbify, além de atuar como professor, com foco especial em metodologias ativas para aulas online. Dúvidas ou comentários? É só escrever no bruno@companhiadeidiomas.com.br