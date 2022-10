Como encontrar a sua melhor versão pessoal e profissional

81% dos brasileiros está em busca de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, segundo levantamento realizado pela consultoria Randstad. Especialistas tem chamado a movimentação de colaboradores ao redor do mundo em busca desse fator de "Great Enlightment", em tradução livre, "Grande Iluminação". Indivíduos que passam por este processo têm maior clareza em relação ao que desejam para suas carreiras, conhecem suas metas e, ainda, estão muito mais dispostos do que os demais a realizar mudanças em sua rotina visando a criação de um dia a dia mais saudável.

O objetivo em estabelecer hábitos de maior qualidade é refletido no mercado de trabalho pelo aumento da busca por opções de emprego flexíveis e por vagas nas quais seja proporcionado um verdadeiro senso de propósito. Essa movimentação sublinha a importância de habilidades comportamentais como autoconhecimento e comunicação, necessárias para que os colaboradores possam procurar espaços nos quais se sintam confortáveis e escutados.

Algumas dicas mais generalistas para que trabalho e diversão caminhem lado a lado de forma organizada estão ligadas ao planejamento. Assim, é possível realizar entregas de valor e, ao mesmo tempo, aproveitar ao máximo espaços ao longo do dia para outtas atividades de cunho pessoal.

Para entender ainda mais sobre como equilibrar a vida pessoal e profissional, receba insights e confira detalhes do tema no vídeo com Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH".