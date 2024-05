Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as vagas de home office disponíveis nesta semana

O que você quer ser no curto, médio e longo prazo? Essa pergunta é muito comum nas entrevistas de emprego e muita gente pode ficar na dúvida no que responder, afinal, a pessoa está sendo avaliada e qualquer resposta pode impactar na contratação. Segundo Leila Arruda, mentora de carreiras há mais de 10 anos, o ideal é ser honesto e responder com firmeza e clareza.

Para quem busca em curto e médio prazo a liberdade geográfica, veja as oportunidades remotas disponíveis nesta semana em empresas nacionais e internacionais.

Vagas nacionais

Alice

Com atuação em São Paulo, a Alice é uma empresa de tecnologia com foco em saúde que, de forma personalizada, realiza a gestão da saúde de seus membros.

A empresa, que oferece modalidade remota para o time de tecnologia, está com 3 vagas abertas.

Inscrição: Veja os requisitos na página de vagas da Alice.

B2 Finance

Fundada em 1994, a B2 Finance é uma empresa especializada em serviços de Outsourcing Contábil, Fiscal, Financeiro e processamento de Folha de Pagamentos, com tecnologia acoplada.

Alguns dos benefícios oferecidos pela empresa são Cartão Caju, assistência médica e odontológica, seguro de vida, ajuda de custo com internet, day off e até uma folga ao mês.

Inscrição: Veja as vagas remotas para as áreas contábil e fiscal no site da Remotar.

Inmetrics

Empresa brasileira de serviços de TI e consultoria, a Inmetrics conta com um portfólio de serviços de tecnologia, incluindo desenvolvimento de software, cloud, análise de dados, inteligência artificial, automação de processos e aceleração digital.

Para quem trabalha com tecnologia, a empresa oferece a opção para trabalho remoto. A modalidade de contratação é CLT e os profissionais ainda podem contar com diversos benefícios como plano de saúde e odontológico Bradesco (com coparticipação), auxílio home office, previdência privada, entre outros.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver os requisitos para as vagas remotas.

Libbs Farmacêutica

Presente no mercado há mais de 65 anos, a Libbs é uma empresa farmacêutica 100% brasileira que produz mais de 90 produtos dentro das especialidades de oncologia, ginecologia, sistema nervoso central, dermatologia, entre outros.

A empresa possui vagas para as modalidades presencial, híbrida e remota, sendo as vagas remotas com foco em tecnologia e pesquisa. Dentre os benefícios estão vale refeição, alimentação, participação nos lucros, e demais benefícios flexíveis.

Inscrição: Acesse a página de vagas da Libbs Farmacêutica para ver as oportunidades e requisitos.

Simples Dental

A Simples Dental possui um software odontológico que auxilia dentistas na gestão de marketing de suas clínicas e consultórios. Com mais de 12 mil clínicas e 60 mil usuários, a empresa - que atua de forma remota - é a maior de seu ramo.

Como benefícios, a empresa oferece investimentos em educação, VA e VR, convênio médico, auxílio home office, entre outros.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver as oportunidades de home office.

Vagas internacionais

brightwheel

A empresa de origem californiana brightwheel, é o software de gerenciamento de cuidados infantis nº 1 para pré-escolas e creches nos Estados Unidos.

A startup está com uma posição aberta que permite pessoas de fora dos Estados Unidos a trabalharem remotamente. Trata-se da vaga para Senior Analytics Engineer, que oferece até U$ 160 mil por ano, além de outros benefícios.

Inscrição: Veja no site da Remotar as oportunidades e requisitos.

Recharge Payments

Criada na Califórnia, em 2014, a Recharge Payments é uma plataforma especializada em pagamento recorrente, que possui forte cultura de trabalho remoto para seus mais de 500 funcionários.

A empresa, que possui brasileiros em seu time, está com vagas abertas para o time de Tecnologia.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver as vagas.

Wikimedia Foundation

A Wikimedia Foundation é a organização sem fins lucrativos que opera a Wikipédia e outros projetos de conhecimento gratuito da Wikimedia. Desta forma, ela depende de doações para se manter, e de acordo com informações da organização, ela recebe cerca de U$ 15 dólares por doação vindos de milhões de pessoas de todo o mundo.

Apesar de possuir escritórios nos Estados Unidos, a empresa opera de forma remota, com funcionários em mais de 40 países.

Inscrição: Acesse a página de vagas da Wikimedia Foundation para ver as oportunidades remotas.