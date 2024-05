As três frases que você precisa evitar a qualquer custo em sua carreira; veja

Sabe aquelas pessoas bem-sucedidas, que você tem como exemplo na carreira ou até mesmo na vida pessoal? Então, segundo psicólogos e especialistas em oratória citados em reportagem da CNBC, esses líderes não utilizam algumas frases tidas como "tóxicas" em hipótese alguma. Será que você já utilizou alguma delas?

‘Não sou digno do meu sucesso’

Mais de 80% das pessoas enfrentam sentimentos de síndrome do impostor em suas vidas, segundo pesquisas. Isso pode levar você a usar frases como “Não sou digno do meu sucesso” ou “Não mereço isso”, de acordo com Christina Helena, especialista em oratória e palestrante do TEDx.

“Pergunte a si mesmo: 'Por que acredito que não mereço isso?' Se a resposta é porque seus objetivos não estão alinhados com o plano de sucesso de outra pessoa, reconheça esse sentimento e deixe-o ir”, escreveu Helena para a CNBC.

‘Eu não sou tão bom quanto eles’

Em um mundo onde as pessoas transmitem constantemente os destaques de suas vidas nas redes sociais, sem revelar suas dificuldades e contratempos, você pode começar a acreditar que outras pessoas são melhores do que você.

Talvez você sinta que nunca estará à altura das pessoas que mais respeita e admira. Você pode dizer a si mesmo: “Não sou tão bom quanto eles” ou “Nunca terei a vida que eles têm”.

Se precisar de ajuda para encontrar coisas que admire em você, peça às pessoas ao seu redor que compartilhem o que elas mais apreciam em você. Isso aumentará sua resiliência e poderá ajudar a abrir seus olhos para o quanto você contribui para as pessoas ao seu redor e o quanto eles apreciam você e seus pontos fortes.

Eu não estou mudando, isso é quem eu sou’

Se você está constantemente dizendo a si mesmo: “Não estou mudando” ou “Isso é apenas quem eu sou”, você está se limitando a aprender, de acordo com a psicóloga e autora Cortney Warren.

Na próxima vez que você receber algum feedback de seu chefe, tente usar esta frase que Warren sugeriu: “Preciso pensar mais sobre o que você está dizendo. Quero estar aberto a comentários sobre mim mesmo, mesmo quando for difícil de ouvir.”