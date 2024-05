EXAME lança workshop inédito que mostra como se tornar um especialista em IA; veja como participar

É uma conta que não fecha. Enquanto as empresas estão desesperadas atrás de profissionais bem qualificados para liderar iniciativas de inteligência artificial, o mercado não dispõe de mão de obra suficiente para preencher todas as vagas disponíveis.

Para ter ideia, 43% dos recrutadores brasileiros deixam vagas em aberto por não encontrar candidatos com as competências necessárias, conforme revela um estudo da consultoria AfferoLab. Além disso, segundo uma estimativa do Google for Startups, haverá um déficit de 530 mil profissionais de tecnologia no Brasil até 2025.

De olho nisso – em que a demanda das empresas não acompanha a oferta de profissionais –, a EXAME apresenta o workshop pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios.

Workshop inédito ensina como se tornar um especialista em IA

Projetado para capacitar profissionais que desejam se tornar referências em suas áreas usando a IA, o treinamento é um conteúdo introdutório ao MBA em Inteligência Artificial para Negócios. As aulas acontecem de forma totalmente virtual entre 10 e 17 de junho.

Para acompanhar o workshop, não é necessário possuir conhecimentos prévios em tecnologia ou habilidades de programação – basta possuir graduação completa em qualquer área de formação. Além disso, ao final dos episódios, todos os participantes receberão um certificado de conclusão exclusivo para adicionar o currículo.

As aulas serão apresentadas por Miguel Lannes Fernandes. Formado em Engenharia de Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o executivo é um pioneiro em tecnologia com uma trajetória marcada por inovações: já criou programas, sites, apps e até mesmo criptomoedas. Hoje se dedica a ensinar pessoas e empresas a usarem tecnologias emergentes, com foco em Inteligência Artificial, para moldar seus futuros.

Por que você não pode deixar essa oportunidade passar?

100% online – acompanhe sem sair de casa;

Aprenda como aproveitar as oportunidades em IA;

Receba certificado de participação ao final do workshop;

Capacite-se em IA com uma oferta exclusiva e limitada;

Workshop apresentado por Miguel Lannes Fernandes, CAIO da EXAME;

Não é preciso ser da área de tecnologia para participar.

Sua inscrição dá direito a bônus especiais e exclusivos.

