Com a crescente importância das redes sociais profissionais, o LinkedIn se tornou uma ferramenta essencial para quem busca oportunidades de emprego, networking e desenvolvimento de carreira.

Neste artigo, vamos guiá-lo através de um passo a passo para criar um currículo impactante no LinkedIn.

Como criar um currículo no LinkedIn? Passo a passo

Veja abaixo os passos necessários para fazer um excelente currículo no LinkedIn.

1. Adicione boas fotos de Perfil e de Capa

A importância de uma foto profissional no LinkedIn não pode ser subestimada. Sua foto de perfil e de capa são as primeiras impressões que você causa aos recrutadores, colegas de trabalho e potenciais conexões profissionais.

Uma foto profissional transmite credibilidade, profissionalismo e confiança, elementos essenciais para o sucesso em um ambiente profissional competitivo. É o primeiro passo para entender como fazer currículo no linkedin.

A foto de perfil é a sua identidade visual no LinkedIn. Uma foto nítida, bem iluminada e adequada ao ambiente de trabalho cria uma impressão positiva imediata. Evite selfies, fotos de festas ou imagens desfocadas que podem transmitir uma imagem pouco profissional.

Em vez disso, opte por uma foto em que você esteja vestido adequadamente para sua área de atuação, com uma expressão facial confiante e amigável. Esse é o primeiro passo pra construir um futuro profissional.

A foto de capa, por sua vez, oferece uma oportunidade adicional de destacar seus interesses profissionais e personalidade. Escolha uma imagem que represente sua área de atuação, valores ou objetivos de carreira.

2. Adicione Palavras-Chave na sua descrição

Adicionar palavras-chave relevantes ao título do seu perfil no LinkedIn é uma estratégia eficaz para aumentar sua visibilidade e facilitar que recrutadores encontrem seu perfil.

O título é uma das primeiras coisas que os recrutadores veem ao realizar uma pesquisa na plataforma, e é onde você pode destacar suas habilidades, experiências e áreas de atuação de forma sucinta e impactante.

Ao escolher as palavras-chave para incluir no título, é importante pensar nas habilidades e competências mais valorizadas na sua área de atuação.

Por exemplo, se você é um designer gráfico, pode incluir palavras-chave como "Design Gráfico", "Ilustração" e "Adobe Creative Suite".

Além de destacar suas habilidades técnicas, você também pode incluir outras informações relevantes, como sua função atual, setor de atuação ou áreas de interesse. Por exemplo, "Designer Gráfico Especializado em Branding" ou "Desenvolvedor Web Full Stack com Experiência em E-commerce".

3. Preencha Detalhadamente a seção “Sobre”

A seção "Sobre" no LinkedIn oferece uma oportunidade valiosa para você se destacar e transmitir sua história profissional de forma envolvente e persuasiva.

Uma boa descrição nesta seção deve ser concisa, mas abrangente, destacando suas experiências, habilidades, formação e objetivos de carreira de maneira clara e convincente.

Comece sua descrição com uma introdução que capture a atenção do leitor e transmita sua paixão e comprometimento com sua área de atuação. É importante transmitir suas informações por meio da comunicação não-violenta.

Em seguida, destaque suas experiências profissionais mais relevantes, focando em suas responsabilidades, realizações e impacto. Utilize exemplos específicos e resultados tangíveis sempre que possível para demonstrar seu valor como profissional.

Além disso, destaque suas habilidades principais, utilizando palavras-chave relevantes para sua área de atuação. São pontos fundamentais como exemplos de currículo.

4. Adicione suas Experiências

Adicionar detalhes sobre suas experiências profissionais no LinkedIn é crucial para proporcionar uma visão completa e detalhada do seu histórico de trabalho.

Ao descrever suas experiências, é importante ir além das simples listas de responsabilidades e destacar suas realizações, contribuições e impacto dentro de cada função.

Comece cada descrição de experiência com uma breve introdução que contextualiza o papel e a empresa em que trabalhou.

Em seguida, destaque suas responsabilidades de forma clara e concisa, utilizando verbos de ação para transmitir suas atividades de maneira dinâmica e envolvente.

Além disso, forneça detalhes específicos sobre suas realizações e conquistas em cada função. Isso pode ser um passo importante pra conseguir a aprovação e passar pelo processo de onboarding.

5. Liste suas Formações

Adicionar detalhes sobre sua formação acadêmica no LinkedIn é fundamental para fornecer uma visão abrangente do seu background educacional e destacar sua expertise em determinadas áreas.

Ao descrever sua formação, inclua informações relevantes, como instituição de ensino, curso, período de estudo e quaisquer prêmios ou distinções acadêmicas que tenha recebido.

Além disso, destaque os aspectos mais relevantes da sua formação que estejam alinhados com seus objetivos de carreira e áreas de atuação. É um passo fundamental para entender como fazer currículo.

Isso pode incluir disciplinas específicas, projetos de pesquisa, estágios ou experiências extracurriculares que agregaram valor à sua formação e contribuíram para seu desenvolvimento profissional.

6. Inclua Certificados

Adicionar certificações ao seu perfil do LinkedIn é uma maneira eficaz de validar suas habilidades e conhecimentos em áreas específicas, além de aumentar sua credibilidade aos olhos dos recrutadores e potenciais empregadores.

Certificações demonstram seu comprometimento com o desenvolvimento profissional contínuo e sua capacidade de se manter atualizado com as tendências e práticas mais recentes da sua área de atuação.

Ao adicionar certificados ao seu perfil, certifique-se de incluir detalhes relevantes, como o nome da certificação, a instituição ou entidade que a concedeu, a data de obtenção e qualquer informação adicional que possa ser relevante para a sua área profissional.

Além disso, destaque as certificações que são mais pertinentes para sua carreira atual ou aspirações futuras. Certificados são uma forma de gamificação e, quanto mais você adiciona, mas o currículo fica robusto.

7. Coloque todas as suas Competências

Adicionar competências ao seu perfil do LinkedIn é essencial para destacar suas habilidades e conhecimentos específicos, permitindo que recrutadores e potenciais conexões identifiquem rapidamente suas áreas de especialização.

Essa seção oferece uma oportunidade valiosa para você destacar suas principais habilidades, tanto técnicas quanto interpessoais, que são relevantes para sua área de atuação.

Ao adicionar competências ao seu perfil, certifique-se de escolher palavras-chave relevantes que sejam reconhecidas e procuradas por recrutadores e profissionais do seu setor. É uma forma apropriada para entender como fazer um bom currículo.

Isso pode incluir habilidades técnicas específicas, como programação de computadores, design gráfico, análise de dados, entre outras, bem como soft skills, como liderança, comunicação eficaz, trabalho em equipe e resolução de problemas.

8. Peça por Recomendações

Pedir recomendações no LinkedIn é uma estratégia poderosa para fortalecer sua credibilidade profissional e destacar suas habilidades e realizações para potenciais empregadores e conexões.

Quando você solicita recomendações, está convidando colegas de trabalho, supervisores ou clientes a compartilharem suas experiências de trabalho contigo, oferecendo um testemunho autêntico e valioso do seu desempenho profissional.

Além disso, ao receber recomendações, é fundamental agradecer sinceramente e retribuir o gesto, oferecendo-se para escrever recomendações para seus colegas de trabalho ou conexões, construindo assim relacionamentos profissionais mutuamente benéficos.

