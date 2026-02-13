Como a inteligência artificial está transformando a oratória em vantagem competitiva

A IA oferece um feedback instantâneo. (AYDINOZON/Getty Images)
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 15h09.
A oratória deixou de ser uma habilidade social para se tornar um ativo estratégico no mundo corporativo. Na era da sobrecarga de informação, a capacidade de se comunicar de forma persuasiva e impactante é o diferencial que separa líderes de seguidores.
Esqueça o espelho ou o treino com amigos. A IA oferece um feedback instantâneo, objetivo e baseado em métricas, simulando as condições de pressão de uma apresentação real para stakeholders ou investidores.
Veja como essa tecnologia está sendo utilizada para aprimorar o desempenho vocal, corporal e a estrutura lógica do discurso, transformando a prática em uma ciência de dados:
Ao transformar a arte da oratória em dados acionáveis, a IA permite que executivos e empreendedores invistam em coaching de alta performance de forma escalável e eficiente, garantindo que a voz da sua empresa seja ouvida com máxima influência.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Contextualização sobre o cenário atual da IA;
Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
Principais formas de atuação do especialista em IA;
Como construir um plano de carreira prático.
