Como a IA destrói fronteiras entre funções — e redefine o papel do engenheiro

Quando trocou uma equipe de algumas dezenas de engenheiros por uma estrutura de apenas seis pessoas, o engenheiro Shivam Sagar, 28 anos, percebeu rapidamente que o ritmo seria outro. Em uma organização tão pequena, quase tudo se reorganiza: funções se misturam, processos desaparecem e o desenvolvimento acelera de forma quase natural. As informações foram retiradas de Business Insider.

Mudanças ao começar a trabalhar com IA

A transformação começou pelo impacto da autonomia. Acostumado a uma rotina com múltiplas camadas de aprovação, Sagar passou a lidar com um fluxo direto, no qual decisões são tomadas sem a espera de reuniões ou alinhamentos prolongados.

Ele descreve esse formato como exaustivo no início, mas também libertador, a responsabilidade individual cresce, e a sensação de propriedade sobre o produto se torna inevitável.

O uso intensivo de ferramentas de IA reforça a lógica da velocidade. Em um time enxuto, o engenheiro deixa de operar como especialista limitado a uma função específica e passa a atuar como generalista.

Segundo ele, a integração entre engenharia, produto e design acontece de forma orgânica, impulsionada pela necessidade de resolver problemas de ponta a ponta.

Nesse contexto, a proximidade com os usuários ocupa um papel central: cada conversa pode redefinir o rumo do produto de forma mais precisa do que qualquer documentação longa ou estudo técnico.

As demandas de inserir IA no trabalho

O período inicial exigiu uma rotina intensa. Sagar relata que os primeiros meses foram consumidos por longas jornadas entre código, revisões e entendimento do novo ambiente.

A lista de pendências era grande, e ele precisava dominar a base do sistema ao mesmo tempo em que desenvolvia novas funções e garantia a qualidade do que entrava em produção. O processo, antes distribuído entre vários profissionais, tornou-se tarefa de poucos.

Com o tempo, a carga se equilibrou. Ao entender melhor o produto, ele ganhou mais clareza sobre prioridades e limites.

As decisões passaram a ser mais intencionais, e o balanço entre trabalho e vida pessoal se reorganizou — não pela redução de tarefas, mas pela maior nitidez sobre o que realmente importa no dia a dia da equipe.

Novo modelo: centralização da IA

A tecnologia reduz etapas, automatiza processos repetitivos e exige que os engenheiros respondam a mudanças constantes: ferramentas, modelos e até a definição de sucesso se transformam em ciclos curtos.

Sem a estrutura robusta dos times grandes, a disciplina para compartilhar conhecimento, revisar código e manter alinhamento torna-se essencial.

Para Sagar, a sobrevivência e o avanço de equipes que operam com IA depende menos de planejamentos rígidos e mais da capacidade de testar rápido, aprender rápido e ajustar na mesma velocidade. Um modelo que redefine o que significa construir tecnologia em times pequenos.

