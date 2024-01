Com salários de até R$35 mil, essa é uma das profissões em alta para 2024; conheça

Este ano deve ser promissor para quem busca cargos de gerência. Segundo levantamento do PageGroup, empresa referência em recrutamento, o cargo de Integrante de Conselho de Administração com foco em ESG aparece como uma das profissões em alta em 2024.

Embora 61% dos conselhos de administração analisados pela pesquisa monitorem questões relacionadas à sustentabilidade, apenas 36% têm ao menos um membro especialista em ESG. Diante dessa lacuna, o cargo se torna crucial para as organizações que buscam atender às crescentes demandas sociais, ambientais e governança.

O estudo consultou empresas brasileiras de todos os portes em 14 setores diferentes (finanças, marketing, tecnologia, bancário, agro e seguros) para chegar a uma lista de 38 profissões em alta para 2024. Clique aqui para ver a lista completa.

O que faz um Conselheiro de Administração com foco em ESG?

Os integrantes do Conselho de Administração com foco em ESG têm papel fundamental dentro de uma organização. Eles são encarregados por indicar os melhores caminhos em direção de práticas mais sustentáveis e socialmente responsáveis. O foco é contribuir para o sucesso a longo prazo da empresa e criar valor para as partes interessadas.

O estudo ressalta algumas características importantes que os candidatos à vaga devem possuir. Confira, abaixo, o perfil indicado para os Conselheiros em ESG.

Possuir sólidos conhecimentos em ESG;

Integrar ativamente considerações sustentáveis na estratégia corporativa;

Identificar e mitigar riscos;

Promover transparência e engajamento com stakeholders;

Manter padrões éticos elevados;

Buscar por inovação sustentável;

Supervisionar práticas ESG;

Promover aprimoramentos contínuos;

Participar ativamente da educação sobre a importância do ESG.

Com relação aos salários, a pesquisa traz previsões bastante atrativas. Ainda que o valor possa variar de acordo com uma série de fatores (tamanho da empresa, localização, experiências prévias do profissional, modelo de contratação, entre outros), o estudo diz que a média salarial é de R$ 25 mil a R$ 35 mil por reunião (média de 12 reuniões ao ano).

Como se tornar o profissional mais requisitado em 2024?

Para aqueles que desejam uma mudança de carreira ou conquistar posições de liderança em ESG, a EXAME apresenta o Workshop ESG: Carreira & Impacto. Os encontros acontecem entre os dias 15 e 23 de janeiro e são 100% virtuais. Todos os participantes receberão um certificado de participação exclusivo para incluir no currículo.

É uma oportunidade de ouro para profissionais aprenderem, de uma vez por todas, como dominar na prática a sigla que não sai da boca dos CEOs. Além disso, a série promete mostrar o passo a passo para construir uma carreira com propósito e ótimos salários.

Veja o que você vai aprender no workshop online na EXAME sobre ESG:

AULA 1 - POR QUE OS OLHOS DO MUNDO ESTÃO VOLTADOS PARA ESG

Entenda a sigla: o que é e o impacto no Brasil e no mundo?

Onda da Sustentabilidade: por que é a 6ª onda da inovação?

Empresas: como elas estão adotando as estratégias?

Carreira com propósito: há um novo mercado em ascensão, como fazer parte?

AULA 2 - AS 4 HABILIDADES DO PROFISSIONAL ESG

Transição de carreira: como foi a história profissional da Renata Faber?

Características profissionais: o que um especialista em ESG precisa ter?

Pré-requisitos: formação ou idade importam?

Cases reais: como as 4 habilidades são importantes na prática?

AULA 3 - ONDE ATUAR COM ESG?

Áreas: quais são os setores de atuação para o profissional ESG

Quem trabalha com ESG: quem são os profissionais que já atuam com isso hoje

Por onde começar: passo a passo para entrar na área

AULA 4 - SUA ROTA DE SUCESSO EM ESG

Masterclass ao vivo: tira-dúvidas e troca de ideias e experiências com a Diretora de ESG da EXAME, Renata Faber

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME