Gestor de fundos: saiba tudo sobre um dos profissionais mais requisitados do mercado financeiro

Segundo o Guia Salarial da Robert Half, o mercado financeiro é uma das áreas que vão liderar a maioria das contratações em 2024. As possibilidades de atuação no segmento podem ser tão amplas quanto às de investimentos disponíveis.

O gestor de fundos, por exemplo, é um dos cargos de destaque. Os fundos são um tipo de investimento conjunto, onde um grupo de investidores reúne o dinheiro para ser aplicado no mercado financeiro por uma pessoa, o gestor de fundos.

A rotina desse profissional inclui a criação de estratégias para aplicar os recursos de seus clientes, analisar o mercado, estudar as melhores opções de investimento e realizar as operações para oferecer aos cotistas um retorno de qualidade e consistente.

Para os que já estão inseridos no mercado financeiro e desejam avançar na carreira, mirar nas vagas de gestor de fundos pode ser um passo assertivo e com altas chances de retorno. Veja aqui como dar o primeiro passo para se tornar um.

Salários atrativos

O Guia Salarial Robert Half, mostra que um gestor iniciante pode receber um salário de, em média, R$ 20.700 por mês. Além da remuneração fixa, existem algumas maneiras de calcular os recebíveis desse profissional.

Taxa de administração

A taxa de administração é a mais comum do mercado. Ela geralmente varia entre 0,40%, 1% e 2% ao ano, e depende do montante aplicado. Em bancos, é possível encontrar a cobrança de taxas de administração entre 3 e 4% em ativos de baixa complexidade.

Taxa de Performance

Essa taxa diz respeito à rentabilidade que ultrapassar o CDI, Ibovespa, IBRX e outros índices. Por exemplo: se o Ibovespa subir 10% e o fundo subir 15%, o investidor paga 20% do excedente. Ou seja, 20% dos 5% de rentabilidade acima do índice.

Perfil do gestor de fundos

Como é uma área que demanda muita credibilidade do gestor, uma vez que ele será responsável por administrar altos valores, é bastante comum encontrar profissionais com mais de uma década de experiência em grandes bancos, corretoras e instituições financeiras no geral, até chegarem ao posto de gestor.

Também é fundamental que o gestor de fundos tenha as seguintes características em seu perfil :

Comunicação assertiva;

Versatilidade para entender diferentes cenários;

Controle emocional e confiança para manejar riscos;

Mente aberta para construção de portfólios e tomada de decisões;

Formação e pré-requisitos para ser um gestor de fundos

O ambiente financeiro está em constante mudança, e a educação contínua é fundamental para se manter atualizado sobre as últimas tendências e práticas na gestão de investimentos.

No entanto, para tornar-se um gestor de fundos é necessário uma combinação de educação formal, experiência prática e habilidades específicas.

Educação acadêmica

As formações acadêmicas mais comuns para essa área são o bacharel em finanças, economia, contabilidade ou administração de empresas. Assim como em outras áreas, quanto mais conhecimento o profissional tiver maiores são suas chances de se destacarem no mercado. Sendo assim, formações como pós-graduação, MBA, mestrado e afins são muito valorizadas.

O profissional também pode buscar conhecimentos em materiais como o Guia Carreira no Mercado Financeiro, lançado pela EXAME. Com ele é possível mergulhar em um dos mercados mais aquecidos da atualidade, conhecer sua história, as possibilidades de atuação, os principais cargos e requisitos, além de aprender como construir um currículo vencedor para atuar no mercado.

Certificações financeiras

Para atuar neste segmento é obrigatório que o profissional tenha a certificação CGA (Certificação de Gestores Anbima) e/ou CGE (Certificação de Gestores Anbima para Fundos Estruturados).

Além das obrigatórias, o profissional pode investir em outras certificações relevantes como CFA (Chartered Financial Analyst), FRM (Financial Risk Manager) e CIMA (Certified Investment Management Analyst).

Desenvolvimento de habilidades específicas

Habilidades analíticas, tomada de decisões, gestão de riscos, habilidades de comunicação e compreensão profunda dos mercados financeiros são cruciais para quem deseja seguir como gestor de fundos.

Networking e relacionamentos com o mercado

Participar de eventos, conferências e ser membro de associações profissionais pode abrir portas para oportunidades de emprego e colaborações profissionais.

