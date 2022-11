Com direito a certificado, Ibmec libera gratuitamente 4 aulas de MBA da “profissão do futuro”

Tecnologia. Em todos os relatórios de profissões do futuro, esta é a área que sempre se destaca como uma das que mais terão demanda por profissionais e espaço para desenvolvimento. Segundo um estudo da Brasscom (2019), até 2024, devem ser necessários 70 mil profissionais de tecnologia por ano para suprir a demanda nacional.

Da saúde à agricultura, todos os setores precisam de profissionais de tecnologia. No entanto, é comum concluir que programadores e desenvolvedores são as únicas funções demandadas pelas empresas. Na verdade, um outro cargo aparece como necessário e faz com que dezenas de empresas busquem estes profissionais com urgência - além de estarem dispostas a pagar altos salários por ele.

Este especialista é chamado de Digital Manager, e é o responsável por comandar a implantação de projetos digitais e inovações tecnológicas nas empresas. Com cada vez mais (e mais rápido) avanços tecnológicos, as empresas precisam de gerentes capazes de comandar projetos digitais para incluí-las no ambiente virtual da forma mais inteligente e rentável possível.

Uma conclusão óbvia - porém errônea - é a de que esse profissional precisa dominar linguagem de programação e códigos. Mas o fato é que nada disso é necessário e pessoas de quaisquer áreas podem se tornar Digital Managers.

Não é preciso ter nenhum conhecimento profundo em tecnologia, entender de programação ou de desenvolvimento de software para atuar na área. Por mais que tecnologia seja a base do processo, a principal função do Digital Manager será supervisionar todo o ciclo de vida de um projeto digital, da concepção ao lançamento de um produto ou serviço.

Formação em Digital Manager

Com o objetivo de ajudar a formar mais profissionais para essa nova função e acabar com a escassez encontrada pelas empresas na busca por especialistas, a EXAME e o Ibmec, uma das mais tradicionais escolas de negócios do país, se juntaram e estruturaram o Master em Digital Manager e Metaverso.

Quanto ganha um Digital Manager?

E é comum encontrar vagas disponíveis para Digital Manager oferecendo salário de 5 dígitos, que, em alguns casos, ultrapassam os R$ 30 mil, como é possível ver abaixo.

Em nível de gestão, a remuneração pode passar de 1,5 milhão de dólares (ou cerca de 7,3 milhões de reais), de acordo com especialistas ouvidos pela Bloomberg.

Os altos salários são explicados pela lei da oferta e da demanda. O Digital Manager ainda é escasso porque se trata de uma nova profissão em um novo mercado que está sendo construído e, por isso, tantas empresas estão em busca deles - e pagando caro.

O que faz um Digital Manager?

É o profissional responsável por comandar a implantação de projetos digitais e inovações tecnológicas nas empresas. A principal função do Digital Manager será supervisionar todo o ciclo de vida de um projeto digital, da concepção ao lançamento de um produto ou serviço.

Mas, claro, existem alguns conceitos fundamentais que devem ser dominados para se tornar um Digital Manager de sucesso. Os 4 pilares que formam a base dessa profissão são:

Estratégias Ágeis: que envolve tópicos como Desenvolvimento do Mindset Ágil, Tecnologia da Informação para Produtos Digitais e Gestão de Riscos e LGPD. Realidade Virtual e Metaverso: que se aprofunda em Tecnologias Disruptivas e Novos Modelos; Modelos Econômicos Aplicados à Realidade Virtual e Marketing Aplicado ao Metaverso. Modelagem de Produtos Digitais: com domínio de Data Mining e Big Data, Business Intelligence, Analytics, UX e Product Design. Crypto Assets: que envolve conceitos como Blockchain, NFTs e WEB 3.0; Negociações de Criptomoedas e Mercados Descentralizados.

Master em Digital Manager e Metaverso

Em nível de pós-graduação, o Master do Ibmec em parceria com a EXAME tem como objetivo formar a primeira turma de especialistas em Digital Manager e Metaverso do Brasil.

Com uma grade curricular formada por atividades práticas e teóricas, a pós-graduação do Ibmec é reconhecida pelo MEC e abrange temas como modelagem de produtos digitais, business inteligence, modelos econômicos aplicados a realidade virtual, LGPD, web 3.0, data mining, tecnologias disruptivas, blockchain, cripto assests, dentre outros.

Os alunos também terão acesso a 60 horas de atividades complementares e mais de 30 horas para o desenvolvimento de um MVP (mínimo produto viável) – quando terão a oportunidade de desenvolver seu primeiro case, dentro de sua respectiva área de interesse. A carga horária total é de 450h e o único pré-requisito para participar é ter curso superior completo.

Primeiras aulas liberadas gratuitamente

Como informado acima, as 4 primeiras aulas serão liberadas gratuitamente para que os interessados possam conhecer melhor o conteúdo do curso antes de decidir se desejam ou não se matricular.

