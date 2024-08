Com certificado, pré-MBA ensina como começar uma carreira em IA – mesmo sem saber programar

Se você deseja alavancar sua carreira através da inteligência artificial, a notícia é boa: o mercado está em busca de profissionais bem qualificados na área e promete pagar salários bastante competitivos para atrair esses talentos.

Para ter ideia, o Relatório de Tendências Globais de Talentos do LinkedIn revela que as vagas na área de IA cresceram 17% mais rápido do que em posições que não envolvem a tecnologia. Esse fenômeno reflete a crescente importância da inteligência artificial em diversas indústrias e setores.

Dê o primeiro passo para transformar a sua carreira: inscreva-se aqui para acompanhar o conteúdo por apenas R$ 37

Além do aumento no número de novas vagas, os salários também chamam a atenção. De acordo com o site Indeed, que reúne anúncios de emprego de empresas em todo o Brasil, os salários para cargos em IA podem chegar a R$ 35 mil (em posições de gestão e liderança).

Esse aumento no número de vagas e as remunerações atrativas destacam o valor que as organizações estão atribuindo aos profissionais com conhecimentos e experiência em inteligência artificial. Para especialistas, é um momento oportuno para aproveitar as novas oportunidades para alavancar a carreira e ganhar destaque no mercado de trabalho.

Quer alavancar sua carreira e ter salários mais competitivos? Aprenda como incluir habilidades em inteligência artificial no currículo agora mesmo

É sua chance de se tornar um especialista em IA

De olho nisso, a EXAME resolveu liberar com exclusivida a segunda edição do seu pré-MBA em Intligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37 (uma redução de 90% em relação ao preço original, que é de R$ 397).

Com o objetivo de preparar profissionais de diferentes áreas para liderar projetos em IA, as aulas acontecem de forma virtual entre 19 e 27 de agosto. Ao final dos episódios, todos os participantes receberão certificado de conclusão para incluir no currículo.

Além disso, não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades com programação. O único pré-requisito é possuir graduação completa em qualquer área de atuação. Para acompanhar, inscreva-se clicando aqui.

Quero garantir a minha vaga: clique aqui e faça sua inscrição

O programa é apresentado por Miguel Fernandes, Chief AI Offer na EXAME e um dos maiores nomes do mercado de inteligência artificial. Com vasta experiência prática e acadêmica, Fernandes vai se aprofundar nos conceitos, ferramentas e estratégias de IA que já estão transformando as empresas.

Por que você não pode deixar essa oportunidade passar?

100% online – acompanhe sem sair de casa;

Aprenda como aproveitar as oportunidades em IA;

Receba certificado de participação ao final do treinamento;

Capacite-se com pouco – o pré-MBA custa apenas R$ 37;

Aulas apresentadas por Miguel Fernandes, CAIO da EXAME;

Não é preciso ser da área de tecnologia para se especializar em IA.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME