‘Liderança depende do contexto’: brasileiro formado em Harvard leva teoria às políticas públicas

Quando se observa a trajetória de Vinicius Gonzalez Bueno, fica claro que não se trata apenas de uma carreira acadêmica bem-sucedida ou de um currículo internacional robusto.

O fio condutor de sua história é a busca por respostas concretas a uma pergunta central: como governos podem gerar desenvolvimento em larga escala e criar oportunidades reais para que as pessoas alcancem seu potencial?

Formado em Administração Pública pela FGV e em Economia pela USP, Vinicius construiu uma carreira dedicada ao desenho, à implementação e à avaliação de políticas públicas baseadas em evidências,com foco em educação, desenvolvimento econômico, liderança pública e fortalecimento das capacidades estatais.

Transforme sua forma de liderar e conquiste resultados reais. Garanta agora sua vaga na masterclass Liderança Transformadora. Inscreva-se aqui

Uma carreira dedicada ao impacto em larga escala

Atualmente, Vinicius atua como assessor de política econômica e pesquisa no Wyoming Business Council, agência de desenvolvimento econômico do estado norte-americano.

No cargo, trabalha em parceria com dois centros da Universidade de Harvard — o Growth Lab e o Building State Capability — em projetos voltados a desafios estruturais como diversificação econômica, sustentabilidade fiscal, acesso a creches, habitação, infraestrutura e desenvolvimento rural.

Paralelamente, atua como consultor independente no Brasil, colaborando com organizações como Profissão Docente, Todos pela Educação e Centro de Liderança Pública. O foco é sempre fortalecer capacidades estatais e apoiar lideranças públicas na geração de resultados concretos.

A formação em Harvard e a prática no Brasil

O mestrado em Administração Pública em Desenvolvimento Internacional (MPA/ID), realizado na Harvard Kennedy School, marcou um ponto de inflexão em sua trajetória.

Durante o período, Vinicius atuou como co-presidente da Harvard Brazilian Association of Students & Scholars (HBASS), assistente de cursos e de pesquisa, além de desenvolver uma tese dedicada a entender como governadores brasileiros podem entregar melhores resultados à população.

Vinicius Gonzalez Bueno, assessor de política econômica e pesquisa no Wyoming Business Council (agência de desenvolvimento econômico do estado)

A pesquisa dialoga diretamente com sua experiência prática. Entre 2019 e 2022, ele liderou o projeto Gestão da Aprendizagem na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, iniciativa que contribuiu para melhorias históricas nos indicadores de aprendizagem da rede estadual. O trabalho foi um dos fatores que levaram Vinicius a ser selecionado para o Prêmio Valuable Young Leaders, em 2021.

Liderança como capacidade prática, não abstrata

Foi ainda antes de Harvard que Vinicius teve seu primeiro contato com o Na Prática e com o curso Liderança Transformadora. Em 2020, participou do programa que, na época, ainda se chamava Liderança 32h.

A experiência se aprofundou anos depois, quando, já como co-presidente da HBASS, ajudou a organizar uma edição do Liderança Transformadora em Boston, reunindo estudantes brasileiros de Harvard, MIT e Columbia. O objetivo era desenvolver competências de liderança e criar conexões entre pessoas comprometidas em contribuir com o Brasil.

Do conceito à aplicação no contexto brasileiro

Segundo Vinicius, um dos grandes diferenciais do Liderança Transformadora está na capacidade de traduzir metodologias consolidadas de liderança — muitas delas estudadas em universidades como Harvard e Stanford — para a realidade brasileira.

“Liderança é profundamente dependente do contexto em que se atua e do desafio a ser enfrentado”, afirma. Para ele, o curso conseguiu transformar conceitos teóricos em ferramentas práticas, aplicáveis ao dia a dia de quem trabalha no setor público ou em organizações com impacto social.

Seja o líder que o mercado procura: preparado, inovador e inspirador. Participe da próxima turma e conecte-se a grandes empresas. Clique aqui e saiba mais

Outro ponto central foi a troca com participantes de trajetórias diversas, unidos por um senso comum de propósito e compromisso com o país.

"“O contato com pessoas que compartilham sonhos grandes e vontade de gerar impacto significativo no Brasil foi um dos aspectos mais enriquecedores da experiência”" Vinicius Gonzalez Bueno, assessor de política econômica e pesquisa no Wyoming Business Council (agência de desenvolvimento econômico do estado)

Liderar para transformar sistemas

Ao longo da carreira, Vinicius consolidou uma visão clara de que liderança não é apenas sobre cargos ou discursos, mas sobre capacidade de mobilizar pessoas, desenhar soluções viáveis e executar políticas que funcionem na prática que de fato transformem a vida de muitas pessoas.

Essa combinação entre formação acadêmica rigorosa, experiência internacional e atuação concreta em governos e organizações brasileiras ajuda a explicar por que sua trajetória se tornou referência quando o assunto é liderança pública orientada a resultados transformadores.