Estas ações têm dividendos altos e valuations ‘bizarramente’ atrativos

O mercado se assustou no início da última semana com as notícias vindas do exterior e viveu um “banho de sangue”. A baixa teve como principais motivos o temor de recessão nos Estados Unidos, após dados de geração de emprego abaixo das expectativas no país, e o aumento de juros pelo banco central do Japão.

No entanto, o analista Ruy Hungria, da Empiricus, destaca que existe uma “classe” de ações que dão um conforto extra aos investidores, pois geram retornos mesmo em cenários desfavoráveis: as pagadoras de dividendos.

“No fim do dia, o investidor de dividendos está recebendo um fluxo trimestral ou semestral, independente dessa variação. Não é porque a ação vai subir mais que ela vai pagar mais dividendos. As ações de dividendos acabam sendo um porto seguro dentro da renda variável”.

Isso porque o pagamento de dividendos está muito mais relacionado aos resultados operacionais das companhias do que com os altos e baixos da bolsa ou da economia como um todo.

Com parte das empresas apresentando lucros crescentes a cada trimestre – ajudadas pela redução da Selic –, a tendência é que os proventos pagos aos acionistas também cresçam.

O BTG Pactual, por exemplo, escreveu em relatório que projeta um crescimento de lucros consolidados (excluindo Petrobras e Vale) de 19,4% em 2024 e outros 16,4% em 2025.

“Se você tem crescimento de dividendos de um lado e queda das ações por conta do fluxo de notícias negativas do outro, significa dividend yields melhores. Você está pagando mais barato por um dividendo que está igual ou aumentando”, disse Ruy Hungria no programa Giro do Mercado, do portal de finanças Money Times.

Portanto, o momento possibilita comprar boas ações pagadoras de dividendos a preços atrativos.

Dividendos e valuations ‘bizarramente’ descontados

Neste sentido, Ruy Hungria selecionou cinco ações que pagam dividendos e, ao mesmo tempo, estão em valuation atrativo.

“Algumas delas negociam por múltiplos ‘bizarramente’ descontados, que já embutem um pessimismo muito grande e uma expectativa de queda muito maior do que a gente entende que vai acontecer. Normalmente, são empresas que já negociam com um nível de dividend yield bastante elevado”, disse o analista.

Além de entregarem retornos através dos proventos, as pagadoras de dividendos costumam sentir menos as dificuldades do ambiente macroeconômico. Isso porque, normalmente, essas empresas já são consolidadas, com balanços sólidos e geração de caixa robusta.

“Mesmo que venha uma recessão lá fora, elas continuam gerando caixa e sendo ótimos negócios. Mesmo as que não apresentam aumento de resultados, que são poucos os casos [na carteira], negociam a preços que entendemos ter muito pessimismo”, avalia Hungria.

Para comprar agora: Confira as cinco ações baratas e que pagam dividendos

Para ajudar o investidor a encontrar as melhores alternativas para o momento, o analista Ruy Hungria reuniu cinco ações que oferecem o melhor dos dois mundos:

Dividendos atrativos; e

Alto potencial de valorização .

Vale destacar que o analista é responsável, junto ao co-fundador da Empiricus, Rodolfo Amstalden, pela carteira de dividendos da casa, que já rendeu quase 160% do Ibovespa desde a criação, em 2014, até 1º de agosto deste ano.

São ações de empresas com balanços sólidos, geradoras de caixa e que estão baratas na bolsa de valores.

A boa notícia é que você pode acessar a carteira completa com as cinco ações selecionadas gratuitamente.

Para acessar, é rápido e simples: basta clicar neste link ou no botão abaixo e preencher o seu e-mail para que as informações sejam enviadas.

GRÁTIS: AÇÕES BARATAS E PAGADORAS DE DIVIDENDOS PARA COMPRAR AGORA, SEGUNDO A EMPIRICUS

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.