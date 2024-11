Clube CHRO: É possível sair do RH para a cadeira de CEO?

"Eu sei que eu não posso mudar o mundo, mas posso mobilizar mudanças no mundo daqueles com quem eu me relaciono”.

Essa foi uma das mensagens de Gabriele Carlos, ex-diretora de RH que virou CEO da Zeiss Vision Brasil, deu aos líderes de RH que participaram do clube CHRO nesta quarta-feira, 27, no restaurante Cantaloup, em São Paulo. O evento é realizado pela EXAME e conta com o apoio da Alelo, empresa de benefícios corporativos.

A CEO da Zeiss Vision Brasil foi a palestrante do 16º clube CHRO que reúne mensalmente líderes de Recursos Humanos de diferentes companhias. Para ela, o convite para ser CEO não é somente uma oportunidade, mas um chamado.

"Nosso propósito é claro: ajudar as pessoas a verem o mundo de uma forma melhor, não apenas pelo produto, mas pelo impacto que criamos no mercado e na vida dos nossos funcionários", afirma a CEO.

O encontro contou com um jantar especial enquanto a CEO compartilhava suas lições de carreira com diferentes executivos de RH. Uma das experiências que mais marcam a carreira da executiva é um movimento que ainda é raro no mercado de trabalho: uma diretora de RH que virou CEO de uma companhia.

“Nunca sonhei em ser CEO, mas entendi que essa posição me oferece a oportunidade de mostrar que é possível. A responsabilidade é grande, mas também é um chamado para fazer mais e melhor todos os dias”, diz Gabriele.

Veja as empresas que participaram desta edição:

Aché Laboratórios

Alelo

Alice

Alvarez&Marsal

AstraZeneca

Bareau Veritas

Bridgestone Americas

CEO na Prática, BTG

Coloplast Brasil

Copastur Viagens e Turismo

Cury Construtora

Direcional Engenharia

Exame Corporate Education

Grupo Petrópolis

Grupo Versiani & Sandrini

Hays

Munksjo

Nokia

Quinto Andar

Randoncorp

RH Summit

Saint Govain

Syngenta

Systemiq LTDA

We Capital

Zeiss

