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Leader Shift: evento reúne 2 mil executivos em MG para discutir os desafios da liderança

O encontro acontece nos dias 9 e 10 de junho em Belo Horizonte e deve reunir nomes como Cris Arcangeli, Otaviano Costa e Mônica Hauck para debater inovação e gestão de pessoas

Idealizado pela Sólides, o Leader Shift reuniu 1.500 participantes em sua estreia em 2025 (Sólides /Divulgação)

Idealizado pela Sólides, o Leader Shift reuniu 1.500 participantes em sua estreia em 2025 (Sólides /Divulgação)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 9 de junho de 2026 às 06h01.

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Belo Horizonte (MG)* - A pressão sobre quem ocupa cargos de liderança nunca foi tão grande. Em um cenário marcado pelo avanço da inteligência artificial, mudanças nas relações de trabalho e pela crescente preocupação com saúde mental e engajamento dos funcionários, formar gestores preparados se tornou uma das prioridades das empresas.

É nesse contexto que acontece, nos dias 9 e 10 de junho, em Belo Horizonte, MG, a segunda edição do Leader Shift, encontro promovido pela Sólides, empresa de tecnologia para gestão de pessoas. Após reunir mais de 1.500 participantes em sua estreia em 2025, o evento espera receber mais de 2 mil líderes, executivos, empreendedores e profissionais de recursos humanos neste ano.

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Palestrantes, painéis e networking previstos para a segunda edição

A programação reúne mais de 20 palestrantes e especialistas de diferentes áreas. Entre os nomes confirmados estão o comunicador Otaviano Costa, a empresária e investidora Cris Arcangeli, a CEO e cofundadora da Sólides, Mônica Hauck, o antropólogo Michel Alcoforado e Danielle Marques, fundadora do hub Do Silêncio ao Silício e integrante da lista Forbes Under 30.

Além das palestras, o encontro contará com painéis, debates e momentos de networking voltados para profissionais que buscam desenvolver competências de liderança e aprimorar a gestão de pessoas dentro das organizações.

Para Rafael Kahane, diretor de Marketing (CMO) da Sólides, a proposta do evento é discutir os desafios concretos enfrentados pelas lideranças no dia a dia corporativo.

“O peso da liderança muitas vezes é invisível. Quando alguém decide liderar, também aceita carregar decisões difíceis, que nem sempre podem ser explicadas ou compartilhadas. E foi exatamente pensando nisso que criamos o Leader Shift: um encontro para líderes que entendem que gestão não se aprende apenas na teoria. Se aprende vivendo situações reais, discutindo desafios complexos e entendendo como a liderança funciona na prática”, afirma.

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Rafael Kahane, diretor de Marketing (CMO) da Sólides: "Criamos o Leader Shift: um encontro para líderes e futuros líderes que entendem que gestão não se aprende apenas na teoria" (Sólides/Divulgação)

Segundo o executivo, a intenção é promover uma discussão mais pragmática sobre o papel dos gestores.

“O Leader Shift não é um evento de frases motivacionais. É um espaço de aprendizado, troca e desenvolvimento para quem acredita no potencial das pessoas e entende que liderar exige preparo, estratégia e capacidade de adaptação”, diz.

A iniciativa também reforça um movimento crescente no mercado corporativo de investir na formação de lideranças mais estratégicas e humanas. Nos últimos anos, temas como cultura organizacional, segurança psicológica, desenvolvimento de talentos e uso de tecnologia na gestão de pessoas passaram a ocupar espaço central na agenda das empresas.

*A jornalista foi até Minas Gerais a convite da Sólides para a cobertura do evento.

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