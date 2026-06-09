Argentina x Islândia: que horas e onde assistir ao amistoso antes da Copa do Mundo 2026

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Publicado em 9 de junho de 2026 às 13h42.
A Argentina enfrenta a Islândia nesta terça-feira, 9, às 21h30 (horário de Brasília), no Jordan-Hare Stadium, em Auburn, no estado do Alabama, nos Estados Unidos.
O amistoso marca o último compromisso da seleção argentina antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. Atual campeã mundial, a equipe comandada por Lionel Scaloni inicia sua caminhada no torneio diante da Argélia, no próximo dia 16 de junho.
A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+.
O amistoso entre Argentina e Islândia acontece às 21h30 (horário de Brasília), nesta terça-feira, 9 de junho.
A Argentina utiliza o amistoso como último teste antes da Copa do Mundo. A equipe está no Grupo J do torneio e ainda enfrentará Áustria e Jordânia na fase de grupos.
A Islândia, por sua vez, não conseguiu vaga no Mundial. Os islandeses terminaram as Eliminatórias Europeias na terceira posição do Grupo D, atrás de França e Ucrânia.
Argentina e Islândia se enfrentaram apenas uma vez na história. O duelo aconteceu na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e terminou empatado por 1 a 1.
Na ocasião, Sergio Agüero abriu o placar para os argentinos, Alfred Finnbogason empatou para os islandeses e Lionel Messi desperdiçou uma cobrança de pênalti.
Argentina (técnico: Lionel Scaloni)
Rulli; Montiel, Julián Romero, Otamendi e Nico González; De Paul, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández; Messi, Lautaro Martínez e Thiago Almada.
Islândia (técnico: Arnar Gunnlaugsson)
Valdimarsson; Thorhallsson, Grétarsson e Hermannsson; Magnússon, Tómasson, Ellertsson, G. Thordarson, Baldursson e Gudmundsson; Óskarsson.
O zagueiro Sverrir Ingi Ingason é desfalque da seleção islandesa por causa de uma lesão no tornozelo.