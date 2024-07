Clube CHRO completa um ano – quais serão os próximos desafios do RH?

Entre algumas estratégias para se ter uma carreira de sucesso há uma que é tão antiga quanto a própria civilização humana e que continua tendo o seu valor até hoje no mercado corporativo: o networking. Segundo pesquisa realizada pela consultoria The Adler Group cerca de 85% das vagas de emprego são preenchidas hoje por meio de networking.

Há diversas maneiras de realizar e fidelizar a famosa “rede de contatos” e eventos presenciais é um deles. Por acreditar no valor do networking, a EXAME promove há um ano o Clube CHRO que reúne lideranças de RH todo mês para dividir ideias e desafios de uma área que é muito estratégica para o sucesso de uma empresa.

No encontro realizado pela Exame Corporate Education na última terça-feira, 23, os membros do clube participaram de um jantar realizado no restaurante Cellar Cave, em São Paulo. No encontro, além da degustação de vinhos e de um cardápio assinado pela casa, os CHRO tiveram a oportunidade de conversar sobre os embates que precisarão enfrentar nos próximos meses, entre eles desafios como trabalho presencial, fortalecimento das equipes de vendas, liderança inspiradora e saúde mental foram citados no encontro.

A conversa foi mediada por Bruno Leonardo, vice-presidente da Exame Corporate Education e contou com Adriano Lima, um dos executivos que participa do clube CHRO desde o início e dividiu a paixão que tem pela área de RH com os líderes presentes.

“Decidi apoiar algumas dores que eu tenho visto e sentido no mercado de trabalho, e uma delas é a falta de líderes inspiradores, ou seja, de liderança não preparada”, afirma Lima que deixou um cargo corporativo para trabalhar como palestrante, coach executivo e advisor, além de embaixador do clube CHRO.

O Clube é um espaço seguro e intimista para interação, troca, e está aberto à participação.

O sétimo encontro do Clube CHRO deste ano contou com representantes das seguintes empresas:

Alice

Bridgestone Américas

Cognizant

Munksjo

NeoBPO

Nokia

Pernambucanas

Petrópolis

Viridien

WeCapital