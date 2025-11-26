Anthropic lança nova versão do Claude: 'Ele executa tarefas melhor que humanos', diz empresa

A Anthropic lançou o Claude Opus 4.5, um modelo de IA projetado para executar tarefas complexas de programação e atividades de escritório sem intervenção humana.

Segundo a companhia, o Opus 4.5 supera versões anteriores ao executar atividades de engenharia de software, como identificação e correção de bugs, sem depender de instruções detalhadas.

O modelo também foi projetado para lidar com tarefas de múltiplas etapas, tanto no computador do usuário quanto na internet, um passo que aponta para sistemas mais capazes de assumir fluxos de trabalho do início ao fim.

Conheça a Anthropic

Fundada em 2021 por ex-funcionários da OpenAI, a Anthropic reúne mais de 300 mil clientes corporativos que utilizam seus modelos para ganhar eficiência no ambiente de trabalho, especialmente em programação.

Mas a disputa permanece acirrada: a empresa enfrenta a concorrência direta do ChatGPT, da OpenAI, e do Google, que recentemente impressionou o mercado com o Gemini 3, também orientado para tarefas de alto nível, incluindo código.

O que a nova versão do Claude oferece?

Um dos marcos técnicos destacados pela Anthropic envolve a capacidade do novo modelo em avaliações internas.

De acordo com Scott White, chefe de produto da linha Claude, o Opus 4.5 foi o primeiro a superar todos os candidatos humanos em um teste de engenharia usado no processo seletivo da empresa.

O desafio, normalmente realizado ao longo de várias horas, busca medir a habilidade prática de programação. White não detalhou o conteúdo do teste, mas classificou o desempenho como um ponto de inflexão para os critérios de avaliação em software.

Além da programação, o modelo foi aprimorado para executar análises financeiras, produzir apresentações e operar em planilhas com maior nível de refinamento.

A proposta é que o sistema participe mais ativamente do ciclo de trabalho, não apenas entregando um rascunho inicial, mas colaborando em revisões sucessivas até a versão final.

A Anthropic também ampliou o acesso ao Opus 4.5 ao integrá-lo ao Excel, permitindo que usuários corporativos e assinantes da modalidade Max utilizem o chatbot diretamente nas planilhas.

A função, antes restrita a um grupo em fase beta, possibilita realizar edições complexas por meio de comandos de texto.

Para profissionais de qualquer área, o avanço do Opus 4.5 evidencia uma mudança estrutural no mercado de trabalho: quem domina ferramentas de IA amplia sua capacidade de entregar mais valor em menos tempo

