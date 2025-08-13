Com o lançamento do GPT-5, a OpenAI apresentou quatro novas “personalidades” para o ChatGPT: cínico, robô, ouvinte e nerd.

A novidade, por enquanto disponível apenas no chat de texto, promete oferecer respostas mais alinhadas ao estilo de comunicação desejado por cada usuário, ajustando desde o sarcasmo até a objetividade absoluta. As informações foram retiradas de Business Insider.

Quatro perfis, um único motor de IA

Segundo a OpenAI, as personalidades atendem ou superam os padrões internos de qualidade e ajudam a reduzir a “bajulação” que, em alguns casos, aparecia nas interações.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Apesar das diferenças no tom, todas usam a mesma base de conhecimento e capacidade de processamento do GPT-5:

Cínico : respostas com humor ácido e observações críticas.

Robô : foco em objetividade, frases curtas e eficiência.

Ouvinte : tom acolhedor, com respostas empáticas e incentivo à troca de informações.

Nerd : explicações detalhadas, dados adicionais e aprofundamento técnico.

Para a OpenAI, a função atende tanto usuários que querem uma conversa mais descontraída quanto aqueles que preferem assertividade ou riqueza de detalhes.

Como cada personalidade responde

“Faça uma lista de compras saudável para mim.”

O cínico respondeu com uma lista “sem frescuras” e a ressalva de que não transformaria a cozinha “em um cemitério de saladas”.

O robô apresentou os itens de forma objetiva, sem comentários adicionais.

O ouvinte trouxe sugestões acompanhadas de mensagens motivacionais.

O nerd explicou o papel de cada grupo alimentar, como proteínas magras, grãos integrais e gorduras saudáveis, demonstrando preocupação com o equilíbrio nutricional.

Quando a decisão é complexa

“Devo me mudar para [lugar]?”

O cínico iniciou com uma lista direta de prós e contras, mas logo voltou ao humor irônico, afirmando que morar no bairro é “pagar um prêmio para viver em um lugar onde o café local custa mais que sua academia”.

O robô resumiu os fatores principais em poucos pontos, sem muitas explicações.

O ouvinte pediu mais informações sobre as prioridades pessoais antes de opinar.

O nerd elaborou um panorama detalhado, incluindo recomendações de bairros.

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

“Acho que todos os meus amigos me odeiam. O que eu faço?”

O ouvinte respondeu com empatia, explicando como pensamentos negativos podem distorcer a percepção e oferecendo conselhos práticos para reconectar-se com as pessoas.

O robô manteve o foco, dizendo que lamentava a situação, pedindo mais contexto e oferecendo ajuda objetiva.

O nerd seguiu linha parecida, mas acrescentou possíveis causas e estratégias para avaliar a situação.

O cínico mesclou compreensão e ironia, sugerindo que a impressão poderia ser exagerada — ou, em tom provocativo, que talvez fosse verdadeira.

Impacto para usuários e empresas

Hoje, já é possível modificar o tom das respostas adicionando instruções no prompt, mas escolher uma personalidade pré-configurada pode economizar tempo e evitar ajustes manuais a cada interação.

Para empresas, a funcionalidade abre espaço para aplicações mais personalizadas no atendimento ao cliente, marketing e suporte técnico.

Um “robô” pode ser útil em canais que priorizam respostas rápidas, enquanto o “ouvinte” pode atender demandas mais sensíveis, como suporte emocional ou relacionamento com clientes de alto valor. O “nerd” pode ser um aliado em áreas técnicas, oferecendo explicações aprofundadas para treinamentos ou materiais educativos.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS