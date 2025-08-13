(Thomas Trutschel/Getty Images)
Redatora
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11h15.
Com o lançamento do GPT-5, a OpenAI apresentou quatro novas “personalidades” para o ChatGPT: cínico, robô, ouvinte e nerd.
A novidade, por enquanto disponível apenas no chat de texto, promete oferecer respostas mais alinhadas ao estilo de comunicação desejado por cada usuário, ajustando desde o sarcasmo até a objetividade absoluta. As informações foram retiradas de Business Insider.
Segundo a OpenAI, as personalidades atendem ou superam os padrões internos de qualidade e ajudam a reduzir a “bajulação” que, em alguns casos, aparecia nas interações.
Apesar das diferenças no tom, todas usam a mesma base de conhecimento e capacidade de processamento do GPT-5:
Para a OpenAI, a função atende tanto usuários que querem uma conversa mais descontraída quanto aqueles que preferem assertividade ou riqueza de detalhes.
“Faça uma lista de compras saudável para mim.”
O cínico respondeu com uma lista “sem frescuras” e a ressalva de que não transformaria a cozinha “em um cemitério de saladas”.
O robô apresentou os itens de forma objetiva, sem comentários adicionais.
O ouvinte trouxe sugestões acompanhadas de mensagens motivacionais.
O nerd explicou o papel de cada grupo alimentar, como proteínas magras, grãos integrais e gorduras saudáveis, demonstrando preocupação com o equilíbrio nutricional.
“Devo me mudar para [lugar]?”
O cínico iniciou com uma lista direta de prós e contras, mas logo voltou ao humor irônico, afirmando que morar no bairro é “pagar um prêmio para viver em um lugar onde o café local custa mais que sua academia”.
O robô resumiu os fatores principais em poucos pontos, sem muitas explicações.
O ouvinte pediu mais informações sobre as prioridades pessoais antes de opinar.
O nerd elaborou um panorama detalhado, incluindo recomendações de bairros.
“Acho que todos os meus amigos me odeiam. O que eu faço?”
O ouvinte respondeu com empatia, explicando como pensamentos negativos podem distorcer a percepção e oferecendo conselhos práticos para reconectar-se com as pessoas.
O robô manteve o foco, dizendo que lamentava a situação, pedindo mais contexto e oferecendo ajuda objetiva.
O nerd seguiu linha parecida, mas acrescentou possíveis causas e estratégias para avaliar a situação.
O cínico mesclou compreensão e ironia, sugerindo que a impressão poderia ser exagerada — ou, em tom provocativo, que talvez fosse verdadeira.
Hoje, já é possível modificar o tom das respostas adicionando instruções no prompt, mas escolher uma personalidade pré-configurada pode economizar tempo e evitar ajustes manuais a cada interação.
Para empresas, a funcionalidade abre espaço para aplicações mais personalizadas no atendimento ao cliente, marketing e suporte técnico.
Um “robô” pode ser útil em canais que priorizam respostas rápidas, enquanto o “ouvinte” pode atender demandas mais sensíveis, como suporte emocional ou relacionamento com clientes de alto valor. O “nerd” pode ser um aliado em áreas técnicas, oferecendo explicações aprofundadas para treinamentos ou materiais educativos.
