Chefe do futuro: essas são competências indispensáveis para 2025, segundo estudo

O gerente financeiro é uma das figuras mais importantes em qualquer grande organização. Ele é responsável por garantir a saúde financeira da empresa, desempenhando um papel essencial na gestão de recursos e no planejamento estratégico. Dificilmente seria possível imaginar uma corporação de sucesso sem um entendimento profundo de dados financeiros e sua análise crítica.

Além disso, o gestor financeiro é frequentemente um dos executivos mais bem pagos de uma organização, dado seu impacto direto nos resultados e na sustentabilidade do negócio. Ele atua como o maestro da orquestra financeira, tomando decisões que moldam o futuro da empresa, garantindo que ela navegue com sucesso por águas turbulentas e alcance seus objetivos financeiros.

No entanto, o cenário financeiro global está passando por grandes transformações devido a fatores como a digitalização, a globalização e as mudanças econômicas. Essas mudanças estão remodelando o papel do gestor financeiro, que agora deve ser mais estratégico, analítico e inovador.

Em um artigo publicado pela plataforma americana de carreiras Teal, o gestor financeiro de 2025 é descrito como alguém que vai além da simples execução de tarefas contábeis. Conforme a Teal, "não se trata apenas de processamento de números; trata-se de interpretar dados para tomar decisões informadas, liderar equipes com confiança e comunicar insights que impulsionam a estratégia de negócios."

Competências indispensáveis para os gestores financeiros em 2025

Com o mercado financeiro cada vez mais dinâmico e competitivo, o perfil do gestor financeiro está se tornando cada vez mais multifacetado. Para a Teal, as competências dividem-se principalmente entre as habilidades técnicas e comportamentais que garantam seu sucesso e a saúde financeira das empresas em que atua.

As chamadas "hard skills" são as habilidades técnicas que formam a base do conhecimento necessário para a gestão financeira. Estas habilidades podem ser adquiridas por meio de certificações e diplomas, e são essenciais para garantir que o profissional seja capaz de lidar com as demandas do mercado.

Entre as principais "hard skills" exigidas para um gestor financeiro de sucesso estão a análise e elaboração de relatórios financeiros, o domínio dos princípios contábeis, o planejamento orçamentário e as previsões financeiras, além de uma sólida compreensão de gestão de fluxo de caixa, gestão de riscos e conformidade regulatória.

Além das habilidades técnicas, as "soft skills" desempenham um papel igualmente importante. Estas habilidades comportamentais são essenciais para a interação eficaz com outras pessoas, sejam colegas de trabalho ou clientes.

O gestor financeiro moderno deve possuir habilidades interpessoais, de negociação e de construção de relacionamentos, sendo capaz de lidar com diferentes stakeholders e garantir a integração dos objetivos financeiros da empresa com as suas outras áreas de atuação. Além disso, habilidades de pensamento estratégico, comunicação eficaz e resolução de problemas são essenciais para o líder financeiro do futuro.

Porém, além dessas habilidades amplamente reconhecidas, a Teal aponta também algumas competências subestimadas que, embora nem sempre ganhem os holofotes, são igualmente cruciais para o sucesso no cargo.

Habilidades subestimadas, mas cruciais para o sucesso

Entre essas habilidades, destaca-se a competência intercultural, que tem se tornado cada vez mais importante em um mundo globalizado. Gerentes financeiros que sabem como lidar com diferentes culturas e compreendem as variáveis que afetam as economias de diferentes países conseguem negociar de forma mais eficaz e tomar decisões mais informadas.

A escuta ativa é outra habilidade subestimada, mas essencial. Para que o gestor financeiro seja eficaz, ele precisa entender não apenas as palavras ditas, mas também as emoções e intenções subjacentes durante as interações. Isso é fundamental para gerar confiança e garantir que as necessidades das partes interessadas sejam atendidas de forma eficaz.

Além disso, a resiliência é uma competência essencial, que permite ao gestor financeiro permanecer calmo e tomar decisões equilibradas em momentos de volatilidade do mercado ou crises econômicas.

Com todas essas mudanças, fica claro que a capacitação contínua será uma das principais chaves para o sucesso do gestor financeiro em 2025 e nos anos seguintes. A habilidade de se adaptar a novas ferramentas, metodologias e modelos de negócios será fundamental para se manter competitivo no mercado.

