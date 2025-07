CHatGPT mais inteligente? Essa regra de três palavras deixa qualquer prompt mais ligeiro

Muita gente ainda começa os prompts com “me ajude com isso” ou “me explique sobre tal coisa”. Funciona? Às vezes.

Mas há uma fórmula simples que transforma qualquer comando raso em uma instrução poderosa: usar as palavras certas logo no início.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

Um pequeno ajuste que ativa um comportamento muito mais lógico e estruturado do ChatGPT e pode fazer toda a diferença no resultado.

A regra das 3 palavras que turbina a clareza da IA

A combinação mágica é: “Liste, explique, exemplifique.”

Essas três palavras dizem ao ChatGPT, logo de cara, que você não quer uma resposta genérica. Você quer estrutura, clareza e aplicabilidade. Veja o que cada uma provoca:

Liste → ativa o modo lista, forçando organização.

Explique → exige contexto, justificativa e raciocínio.

Exemplifique → transforma teoria em prática.

Como usar a regra em situações do dia a dia

Exemplo direto de prompt:

"Liste, explique e exemplifique os principais motivos que levam um projeto de inovação a falhar."

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

O resultado é uma resposta em tópicos claros, com explicações e exemplos práticos.

Ou seja: uma resposta pronta para ser usada numa reunião, numa aula ou num planejamento de carreira.

Outros usos possíveis:

"Liste, explique e exemplifique formas de estudar com IA no dia a dia." "Liste, explique e exemplifique características de um bom líder de equipe." "Liste, explique e exemplifique como usar IA para melhorar o marketing de conteúdo."

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.