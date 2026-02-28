Carreira

ChatGPT inventa informação? Como saber se ele está errado

Entender como funcionam essas falhas é essencial para profissionais que desejam usar a inteligência artificial de forma estratégica e segura na carreira.

ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, destaca-se como uma ferramenta poderosa para análises financeiras (Freepik)

Denise Gabrielle
Redatora

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Você já recebeu uma resposta do ChatGPT que parecia convincente — mas estava errada? A própria OpenAI reconhece que modelos de linguagem podem gerar informações imprecisas, fenômeno conhecido como “alucinação”.

A IA não “inventa” de forma intencional: ele prevê palavras com base em padrões aprendidos durante o treinamento. Quando não possui dados suficientes ou interpreta mal o contexto, pode produzir respostas plausíveis, porém incorretas.

Ferramentas como o ChatGPT são treinados para gerar texto coerente e contextualizado. Eles não têm acesso direto à verdade factual nem consciência sobre o que sabem ou não sabem.

Funcionam a partir de probabilidades estatísticas: calculam qual palavra tem maior chance de vir a seguir em uma frase. Esse mecanismo explica por que respostas podem soar seguras mesmo quando contêm erros.

A própria desenvolvedora orienta usuários a verificar informações sensíveis, especialmente dados técnicos, jurídicos, médicos ou financeiros.

A recomendação inclui checar fontes confiáveis, cruzar informações e evitar depender exclusivamente da IA para decisões críticas.

Como identificar possíveis erros no ChatGPT?

  • Ausência de fontes verificáveis quando o tema exige precisão;
  • Dados excessivamente específicos sem referência clara;
  • Citações, estudos ou números que não aparecem em buscas externas;
  • Contradições internas na própria resposta.

A questão não é como o profissional lida com o erro da IA. O domínio dessa tecnologia envolve compreender seus limites técnicos, aplicar critérios de validação e assumir responsabilidade sobre o conteúdo produzido com seu apoio.

