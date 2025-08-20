ChatGPT-5 x Claude: o teste com sete prompts que revelou um vencedor

Com o crescimento do uso das ferramentas de inteligência artificial, é comum que fiquem dúvidas sobre qual é a melhor. Por isso, testá-las para a necessidade que você tem é a melhor opção.

A seguir, veja os resultados de testes entre o modo estudo do ChatGPT, da OpenAI, e o modo aprendizagem do Claude, da Anthropic, em que foram utilizados sete prompts educacionais em áreas como:

Matémática

História

Proramação

Idiomas

Matemática: passo a passo mais eficiente

O prompt sugerido foi: "Estou aprendendo a calcular o desvio padrão de um conjunto de dados. Ensine-me passo a passo, faça perguntas ao longo do processo e só revele a resposta final quando eu estiver pronto."

No cálculo do desvio padrão, o ChatGPT-5 se destacou ao conduzir o processo de forma sequencial, perguntando etapa por etapa e evitando entregar a resposta final antes da hora.

Já o Claude focou mais em conceitos abstratos, mas deixou de seguir a estrutura solicitada no prompt.

História: execução direta do pedido

O prompt sugerido foi: "Me explique as principais causas da Grande Depressão, pedindo-me para conectar cada causa ao seu impacto econômico antes de passar para a próxima etapa."

Ao abordar as causas da Grande Depressão, o GPT-5 exigiu conexões imediatas entre causas e impactos econômicos, como o prompt pedia.

Claude, por outro lado, preferiu abrir espaço para discussões mais amplas, quebrando o fluxo solicitado.

Programação: estilos diferentes de ensino

O prompt sugerido foi: "Aqui está uma pequena função JavaScript que não está retornando a saída correta. Ensine-me a depurá-la passo a passo sem me dar a correção imediatamente."

Em um exercício de depuração em JavaScript, o GPT-5 partiu direto para a prática, conduzindo o usuário passo a passo. Claude focou mais em explicar conceitos gerais de debugging.

Idiomas: aprendizado imediato

O prompt sugerido foi: "Me ajude a aprender 10 frases essenciais para viagens em francês. Apresente-as uma por uma, peça para eu repeti-las, faça testes e corrija minha pronúncia."

Quando solicitado a ensinar frases básicas em francês, o GPT-5 adotou um ritmo simples e direto, adequado para iniciantes. Claude preferiu levantar várias questões antes de começar, o que deixou o processo mais demorado.

