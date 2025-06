Chamados de ‘Prompt Masters’, conheça os profissionais que ganham dinheiro para conversar com a IA Uma nova profissão está surgindo — e ela não exige anos de experiência. Basta saber conversar com a inteligência artificial com estratégia, clareza e criatividade.

ChatGPT além do básico: descubra o poder de um bom prompt (Kenneth Cheung/iStockphoto)