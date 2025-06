Esta é a nova obsessão número 1 dos gigantes da tecnologia: ‘estamos prestes a viver uma revolução’

Se você ainda está se familiarizando com chatbots e copilotos de IA, você já está ficando para trás.

Agora, no Vale do Silício, só se fala em uma coisa: agentes de inteligência artificial. Essa tecnologia é capaz de desempenhar tarefas mais complexas e que envolvem vários passos, como aprovações de orçamento e toda a jornada de atendimento ao cliente, do começo ao fim. Eles podem efetivamente responder a tíquetes de atendimento, e não só encaminhá-los para um atendente — tudo isso com pouca ou nenhuma supervisão humana.

Sam Altman, pai do ChatGPT e CEO da OpenAI, descreve os agentes como "o próximo grande avanço", enquanto a Salesforce já tem acordos para instalar agentes em mais de 200 grandes empresas, como Accenture e FedEx.

"Estamos à beira de uma transformação revolucionária," disse o CEO da Salesforce, Marc Benioff. "Vamos testemunhar o nascimento do funcionário digital."

Como os agentes diferem do GPT?

De acordo com a Bloomberg, o ChatGPT, apesar de ter aumentado a produtividade, "não alterou radicalmente a dinâmica das empresas". Mas, os agentes, por sua vez, têm esse potencial. Eles podem absorver tarefas diárias e repetitivas que consome tempo de milhões de humanos.

Durante um podcast, Altman descreveu a tecnologia como um "colega de trabalho sênior e muito inteligente que pode te ajudar em qualquer projeto". Ele pode trabalhar inteiramente sozinho durante dias e até semanas, parando para te perguntar caso ele tenha dúvidas. Diferentemente das IAs generativas que conhecemos hoje, os agentes não vão inventar respostas nem fazer nada sem seu consentimento.

Mudanças à vista, para o bem e para o mal

Benioff disse que a chegada dos agentes vai mudar a dinâmica até dentro de sua própria empresa.

"Essa revolução trará desafios. Funções mudarão e nossos negócios terão de se adaptar," disse. "Todos nós teremos de rebalancear nossa força de trabalho conforme os agentes vão crescendo internamente."

E isso não é uma tendência momentânea ou um truque de marketing da Salesforce. No último mês de novembro, a Microsoft revelou seus agentes integrados ao Copilot, enquanto a OpenAI prepara seu lançamento ainda neste mês. Além delas, empresas menores como a Perplexity e dezenas de outras startups já oferecem o serviço.

Tal como a IA generativa, os agentes vieram para ficar

E você precisa estar preparado.

