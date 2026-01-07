Casal começou com móveis de rua e lucrou mais de US$ 1 milhão com imóveis

O que começou como um hobby com móveis achados na rua virou uma fonte consistente de renda e patrimônio para o casal Tyler e Lindsey Dobson. Desde 2020, eles já lucraram mais de US$ 1,1 milhão com compra, reforma e venda de imóveis, segundo documentos analisados.

Sem empresas formalizadas, sem grandes equipes e sem depender de empregos tradicionais, os Dobsons encontraram no mercado imobiliário uma forma alternativa, e altamente lucrativa, de construir riqueza.

O caso revela muito mais do que uma história de sucesso pessoal: expõe uma estratégia de alocação de capital focada em ativos reais, gestão de custos e otimização tributária, elementos centrais para qualquer executivo ou profissional das finanças corporativas. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

De móveis reciclados à primeira reforma lucrativa

Em 2020, o casal começou restaurando móveis descartados na rua para mobiliar a casa onde viviam em São Petersburgo, na Flórida. O que era apenas uma atividade criativa passou a render cerca de US$ 500 por mês, valor que dobrou com o aumento da produção.

Rapidamente, perceberam que havia ali um modelo escalável. Investiram em habilidades com tutoriais no YouTube e começaram a documentar o processo nas redes sociais.

À medida que ganhavam visibilidade, passaram a monetizar também com contratos com marcas e pagamentos por visualizações em plataformas como TikTok, YouTube e Instagram.

Estratégia: viver nas reformas para lucrar com isenção fiscal

A grande virada financeira veio quando aplicaram essa lógica ao mercado de compra, reforma e venda de residências, mas com um diferencial: moravam nas casas que reformavam.

Essa abordagem permite que casais que vivem juntos possam excluir até US$ 500.000 em ganhos de capital da tributação ao vender uma residência principal, desde que cumpram os critérios legais (como ter morado no imóvel por pelo menos dois dos últimos cinco anos).

Foi exatamente o que os Dobsons fizeram. Reformaram e venderam sua casa em 2021, e novamente em 2025. Somadas, essas duas transações renderam US$ 559.702 em lucro líquido. Além disso, reformaram e venderam outras quatro casas, somando mais US$ 577.000 em ganhos, antes dos impostos devidos nas que não se qualificaram para isenção.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Da segurança corporativa à autonomia financeira

Em 2021, Lindsey deixou o emprego em marketing. Em 2022, foi a vez de Tyler sair de uma posição na área de finanças. Embora ainda não tivessem substituído totalmente a renda de seus empregos formais, decidiram apostar nos ganhos com imóveis e redes sociais. Com o fluxo de caixa das vendas anteriores e controle rígido de gastos, sustentaram o estilo de vida sem comprometer seu orçamento.

“Renovar casas se tornou uma forma de desenhar uma vida com mais liberdade, criatividade e flexibilidade”, afirmou Lindsey. Ao contrário do que muitos podem pensar, não operam como flippers profissionais tradicionais: não têm uma empresa de reformas estruturada e preferem focar em casas onde eles mesmos moram, vivendo o processo de valorização do imóvel enquanto executam a reforma.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.