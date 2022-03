Estes são os cargos com salário em alta em 2022

Os salários tiveram um ganho real de 55% em relação a 2021, segundo estudo da consultoria de recrutamento PageGroup.

A pesquisa entrevistou seis mil profissionais de todo o Brasil no ano passado, em cargos de suporte à gestão até alta e média gerência. Depois, a empresa analisou a remuneração mensal de 719 cargos em 15 setores.

Na comparação com o ano passado, 41% das posições tiveram reposição ou manutenção salarial, quanto 4% dos cargos registraram queda.

Segundo o estudo, o maior acréscimo de remuneração foi na área de tecnologia da informação. O cargo de analista de projetos teve aumento de 75%. Em segundo lugar, fica o analista de business intelligence, com 70%.

Em terceiro e quarto, aparecem cargos da área de saúde e logística, respectivamente. O cargo de gerente de assuntos regulatórios teve aumento de 61% e o diretor de operações, 31%.

Se você está planejando negociar um aumento, um dos primeiros passos é fazer uma boa pesquisa sobre o mercado.

Segundo Gil van Delft, presidente do PageGroup no Brasil, a alta demanda de profissionais em segmentos como saúde, logística e tecnologia gerou uma disputa por talentos e isso refletiu na remuneração.

“Setores como RH, seguros e bancário, por exemplo, não estiveram em tanta evidência como outros, mas também estão entre os destaques pela predominância da alta salarial de seus profissionais. Isto não quer dizer que teremos uma onda de aumento nas remunerações daqui para frente, até porque quase metade dos trabalhadores tiveram seus ganhos congelados ou apenas repostos”, diz.

A seguir, veja os setores que tiveram alta e ficaram estáveis e os cargos com aumento de salários:

Setores com salários em alta

Seguros – 100%

Logística – 85%

Bancário – 80%

RH – 74%

Imobiliário – 73%

Saúde – 70%

Secretarial – 68%

TI – 60%

Setores com salários estáveis

Engenharia e Jurídico – 87%

Varejo – 86%

Agro – 60%

Vendas – 52%

Marketing & Digital – 50%

Finanças – 48%

Confira os cargos com salários em alta

Bancos e serviços financeiros

1. Analista de Risco de Crédito: 12%

2. Gerente Financeiro: 10%

Logística

3. Diretor de Operações: 31%

4. Analista de Logística: 24%

Varejo

5.Profissional de Operações: - 44%

6. Profissional de Pricing: - 26%

Vendas

7. Diretor Comercial (mídia e publicidade): 55%

8. Gerente Nacional de Vendas: 31%

9. Gerente de Trade Marketing: 28%

Marketing & Digital

10. Analista e Gerente de Performance: 15%

11. Gerente de Transformação Digital: 10%

12. User Experience: 10%

TI

13. Analista de Projetos: 75%

14. Analista de Business Intelligence: 70%

15. Consultor SAP: 67%

Saúde

16. Gerente de Assuntos Regulatórios: 61%

17. Gerente de Operações: 48%

18. Gerente de Marketing/ Produto: 43%

Financeiro e tributário

19. Analista de Crédito e Cobrança: 60%

20. Analista de Custos e Orçamentos: 53%

21. Analista de Tesouraria Simples: 43%

RH

22. Expatriados: 81%

23. Remuneração e Benefícios: 61%

24. Comunicação Interna: 57%

