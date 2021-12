Brisanet vai expandir operação no Nordeste e abrir mais de mil vagas

O grupo de telecomunicações Brisanet tem planos para expandir suas operações e estar presente em todos os estados do Nordeste até 2023. Para isso, a equipe também vai crescer e o recrutamento começa ainda em dezembro.

Aprofunde-se no marketing digital 6.0 e domine estratégias de posicionamento e negócios na internet. Saiba como!

A companhia vai abrir 1.164 vagas de emprego entre dezembro e janeiro com posições nos nove estados da região.

São oportunidades para cargos como promotor de vendas, agente de coleta, reparador e instalador de telecomunicações, além de cargos comerciais, operacionais e administrativos.

Com 23 anos de mercado, o grupo atingiu neste ano a marca de um milhão de clientes atuando como provedora de internet por fibra óptica, TV por assinatura, streaming de música, telefonia fixa e móvel.

O ano foi agitado para a Brisanet: em julho, a empresa também fez sua estreia na bolsa de valores, a B3; depois, o grupo arrematou três lotes no leilão do 5G da Anatel.

Até novembro, a companhia já contratou cerca de 4.000 pessoas e hoje emprega mais de 7.650 colaboradores.

Segundo a empresa, todas as oportunidades também estão abertas para pessoas com deficiência.

Os interessados podem se candidatar pelo site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.