BRF vai abrir mais de 3 mil vagas até o fim do ano

A BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, anunciou a abertura de mais de 3 mil vagas até o fim de 2020. A empresa vai oferecer oportunidades de trabalho em diversas áreas operacionais e administrativas de suas unidades.

São aproximadamente 3.400 postos de trabalho, entre fixos e temporários, para serem preenchidos até o fim do ano em áreas como operação, agropecuária, logística, gestão, estratégia, inovação, qualidade, pesquisa e desenvolvimento, relações com investidores, sustentabilidade e tecnologia da informação, entre outras.

Para se inscrever para essas vagas e saber sobre novas oportunidades, basta acessar o site BRF Talentos ou a página da BRF no LinkedIn.

As etapas do processo incluem inscrição, entrevista com RH e gestor responsável e avaliações conforme cargo. Dentre os benefícios, a BRF oferece salário compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, vale alimentação, seguro de vida em grupo e cartão farmácia, entre outros benefícios.

A BRF também está com oportunidades abertas para o seu programa de trainee, que conta com 44 vagas destinadas a profissionais recém-formados de diversas áreas. Os interessados em participar do processo seletivo para trainee devem cadastrar currículo no site da BRF Talentos.