Bondinho Pão de Açúcar abre vagas para programa de trainee

Já pensou em trabalhar em um dos pontos turísticos mais conhecidos do mundo? O Bondinho Pão de Açúcar, ícone do Rio de Janeiro e do turismo brasileiro, está com inscrições abertas para seu programa de trainee, o Suba.

As vagas são para pessoas recém-formadas em diversos cursos de graduação com conclusão entre 2018 e 2020. Além de poder residir no Rio de Janeiro, outro requisito das vagas é o inglês avançado.

A empresa que administra a atração inaugurada em 1912 procura por profissionais com perfil inovador, otimista e com vontade de aprender.

Segundo Sandro Fernandes, CEO do Bondinho Pão de Açúcar, o programa visa proporcionar desenvolvimento e aceleração de carreira aos trainees, que no futuro devem assumir posições estratégicas na empresa.

“O trabalho de nossos colaboradores está diretamente ligado ao nosso propósito de inspirar felicidade. O ‘Suba’, nosso programa de trainee, é uma ótima oportunidade para aqueles que querem construir um futuro brilhante junto conosco”, destaca.

O programa Suba tem duração de dois anos. Nesse período, os jovens profissionais vão passar por um programa de desenvolvimento de líderes, treinamentos de metodologias de gestão de projetos, sessões de mentoria com gerentes e diretores e experiência internacional.

Após a fase de triagem de currículos, os candidatos terão as etapas de dinâmica de grupo, entrevista online, painel de negócios e avaliação psicológica. As inscrições ficam abertas até o dia 23 de maio pelo site do Vagas.com.

