Quer estudar no exterior? Veja mais de 30 programa de bolsas pelo mundo

Como todos os meses, o Estudar Fora compilou as melhores bolsas de estudo com inscrições abertas! Você vai encontrar a seguir as melhores oportunidades de bolsas de estudo para começar seu curso no exterior no segundo semestre de 2022 ou a partir de 2023.

Se você está em busca de uma bolsa de estudos com inscrições abertas, está no lugar certo!

As bolsas são voltadas para estudantes falantes de língua portuguesa do Brasil e de países, como Angola, Moçambique e Portugal. Confira a seguir as melhores oportunidades de janeiro.

Há opções para graduação, mestrado e doutorado nos destinos mais procurados por quem deseja uma bolsa de estudos para estudar fora.

Bolsas para graduação

Bolsas de estágio no Canadá

Durham College oferece auxílio financeiro para estudantes internacionais

A canadense Durham College está oferecendo bolsas de estudos para alunos internacionais que desejam entrar na faculdade no ano letivo de 2022. As oportunidades estão abertas para os programas de graduação de tempo integral.

Os benefícios são apenas um auxílio de custo de C$1.000 (cerca de R$ 4.155,00) ou C$1.500 (cerca de R$ 6.232,00). Para concorrer, os candidatos devem se inscrever no programa de graduação que deseja cursar e a Durham College avaliará cada aluno com base na pontuação em inglês. Os documentos exigidos para a matrícula são:

TOEFL/IELTS;

Diploma;

Currículo;

Carta de motivação;

Passaporte.

Confira aqui mais informações sobre as bolsas de estudo. Interessados nas bolsas podem se inscrever na Durham College através deste link até janeiro de 2022.

Bolsas de estágio na China

Bolsas integrais para cursos em inglês na Donghua University, em Xangai

O governo de Xangai, a maior cidade da China, patrocina anualmente dezenas de bolsas para estudantes internacionais. Uma dessas parcerias é com a Donghua University, que está com inscrições abertas para 40 oportunidades para os cursos de graduação, mestrado e PhD em inglês e chinês.

As bolsas incluem os valores das mensalidades, dormitório no campus, seguro-saúde e um benefício mensal de CNY (Remimbi) 2.500 (cerca de R$ 2.140) até CNY 3.500 (cerca de R$ 3.000).

Mais informações sobre as bolsas neste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 31 de março.

Bolsas de estudo na Espanha

Becas Santander Universidades

Fundação Carolina oferece 594 bolsas na Espanha

A Fundação Carolina está com inscrições abertas para 594 bolsas de estudo na Espanha para o ano letivo de 2022/23. O programa inclui cursos de um mês (de verão), especialização, mestrado e doutorado. Há oportunidades em diversas áreas, como artes, economia, direito, ciências da saúde, ciências básicas e tecnologia.

128 bolsas na Universidade de Jaén, da Espanha

A Universidade de Jaén, da Espanha, está recebendo inscrições para seu programa de atração de talentos internacionais para graduação e pós-graduação 2022. O programa concederá 108 bolsas de graduação e 20 bolsas de mestrado a alunos estrangeiros que desejem cursar o ensino superior em alguns dos programas disponíveis na universidade.

Bolsas de estudo nos Estados Unidos

[Ensino Médio] Bolsas integrais em cursos de verão na Universidade de Chicago

A Universidade de Chicago, considerada uma das 10 melhores do mundo e por onde passaram pessoas, como Barack Obama, oferece anualmente bolsas de estudo integrais para estudantes de Ensino Médio da América Latina realizarem um curso de verão na instituição. O programa Latin American Phoenix Scholars conta com 6 formações nas áreas de humanas, exatas e biológicas.

Interessados devem realizar a inscrição até o dia 9 de março. Mais informações neste link (disponível aqui).

Bolsas de estudo na Holanda

Bolsas para graduação e mestrado na Holanda

A edição de 2022 das Holland Scholarships, bolsas de estudo do Ministério Holandês da Educação, Ciência e Cultura, está com inscrições abertas para estudantes internacionais de graudação e pós-graduação que desejam ingressar em uma das universidades do país.

As bolsas oferecem um subsídio de 5 mil euros para o primeiro ano dos estudos. Estudantes que desejam se informar com conselheiros das universidades do país, podem participar de um evento online gratuíto que acontece no próximo dia 18 de novembro.

Confira neste link (disponível aqui). mais informações sobre as bolsas e como participar do evento. Interessados devem se inscrever até o dia 1 de fevereiro ou 1 de maio de 2022.

Bolsas de estudo na França

Bolsas parciais para a francesa Science Po, em Paris

A Science PO, Instituto de Estudos Políticos de Paris, está com inscrições abertas para bolsas de estudo parciais Émile Boutmy para os cursos de graduação e mestrado. As oportunidades são voltadas para estudantes internacionais que não morem em um dos países da União Europeia e nem tenham dupla cidadania.

Para os cursos de graduação, as bolsas variam de €3.600 até €13.000 por ano. Para o mestrado, as bolsas são de €12.200. Os custos dos programas levam em consideração a nacionalidade e renda de cada aluno, sendo o valor mais baixo, para o curso de graduação, por exemplo, de €13.000.

Mais informações sobre as bolsas neste link (disponível aqui). Interessados nas bolsas de graduação devem se inscrever até o dia 23 de fevereiro.

Bolsas de estudo na República Tcheca

Universidade de Praga especializada em meio ambiente é opção acessível para brasileiros

A Universidade Tcheca de Ciências da Vida de Praga (Czech University of Life Sciences Prague), ou CZU, é uma instituição pública centenária localizada em um dos mais antigos e seguros centros urbanos da Europa, na cidade de Praga, na República Tcheca. Ela oferece diversos cursos de graduação e pós com foco nas áreas relacionadas a questões ambientais. Em meio à crescente preocupação com as consequências do aquecimento global, a tendência para os próximos anos é que essa área atraia cada vez mais a atenção do mundo. Leia mais sobre as bolsas neste link (disponível aqui).

Bolsas de estudo no Reino Unido

Universidade de Oxford abre inscrições para bolsas de estudo integrais para graduação e pós!

A Oxford University, uma das melhores do mundo, está com inscrições abertas para dois programas de bolsas de estudo voltados para estudantes de graduação e pós que residem em países em desenvolvimento.

Para os programas de graduação, a Reach Oxford Scholarship cobre todos os custos da mensalidade e taxas da universidade durante todos os anos do curso escolhido além de ”

um subsídio para custo de vida e uma passagem aérea de ida e volta por ano”, de acordo com o site.

Para os programas de pós-graduação, o programa Clarendon está oferecendo cerca de 130 bolsas integrais e um auxílio para custo de vida de que pode variar dependendo das necessidades financeiras do estudante.

Para a graduação, é necessário ser aprovado no processo seletivo padrão para ingressar na universidade e, após ser aprovado, solicitar a bolsa de estudo. O programa dará prioridade para alunos que ainda não tenham ingressado na graduação. Mais informações neste link. Interessados para a Reach Oxford devem se inscrever até fevereiro de 2022.

Bolsas para graduação e mestrado na Bristol University

Alunos que desejam estudar na inglesa Bristol University podem concorrer a bolsas de estudo anuais fornecidas pela própria instituição. Os subsídios variam de £ 5.000 até £ 10.000 para alunos de graduação e de £ 5.000, £ 10.000 ou £ 20.000 para mestrado.

As bolsas são permanentes e incluem todos os programas integrais de graduação, com exceção dos cursos de medicina, odontologia e veterinária, e os de mestrado. Mais informações sobre as bolsas de graduação no link (disponível aqui). Para mais informações sobre as bolsas de mestrado, acesse este link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 28 de março.

Bolsas de estudo na Turquia

5.000 bolsas integrais para estudar na Turquia

O Governo da Turquia oferece anualmente bolsas de estudo integrais para estudantes de graduação, mestrado, doutorado e pesquisadores que desejam ingressar em uma, das 112 universidades turcas que participam do programa. A edição para o ano letivo de 2022/23 está com inscrições abertas para cerca de 5 mil oportunidades.

As bolsas incluem os custos das mensalidades dos cursos, passagens de ida e volta, acomodação, seguro saúde, treinamento de um ano na língua turca, e um auxílio de custo mensal de 1.000 LT (Lira Turca) para graduação, 1.400 TL para mestrado, 1.800 TL para PhD e 4.000 TL para pesquisadores.

Mais informações sobre as bolsas do Governo da Turquia no link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 20 de fevereiro.

Bolsas de estudo sem local específico

Bolsas de até 3 mil dólares para graduação da Fundação Wells Mountain

A Fundação Wells Mountain promove um programa de incentivo à educação comunitária que fornece, anualmente, de 50 a 60 bolsas para estudantes de países em desenvolvimento estudarem em uma universidade na própria região ou em alguma nação vizinha, também em desenvolvimento.

As bolsas são para estudantes de graduação de qualquer área do conhecimento, entretanto, será dada preferência para quem entrar em cursos em áreas de interesse da comunidade local. O auxílio financeiro varia de US$ 300 até U$ 3.000 por ano, e pode ser usado para despesas, como mensalidades e taxas, livros, materiais, aluguel, refeições ou gastos relacionados.

Para mais informações sobre as bolsas da Fundação Wells Mountain acesse o link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 1 de março.

Bolsas para pós-graduação

Bolsas de estudo na Alemanha

Confira a página com todas as bolsas DAAD neste link.

Bolsas de estudo na Arábia Saudita

Programa de fellow com salário de 75.000 USD por ano na KAUST

A King Abdullah University of Science & Technology (KAUST), da Arábia Saudita, está com inscrições para 10 bolsas integrais para um programa de fellowship voltado para pesquisadores com doutorado. As bolsas são baseadas em mérito e incluem um contrato de pesquisa de 3 anos com salário anual de 75.000 USD cerca de 6.250 USD por mês), além de moradia, educação, 45.000 USD para utilizar na pesquisa e mentoria profissional.

Podem se inscrever pesquisadores de qualquer lugar do mundo com, no máximo, quatro anos de formação do doutorado. O programa de fellowship é voltado para cientistas que pesquisam os campos de estudo: hidrogênio, água, energia, meio ambiente, saúde e comida, domínio digital. Mais informações sobre o programa de fellow neste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 1 de fevereiro de 2022.

Bolsas de estudo na Bélgica

Governo de Flandres abre inscrições para bolsas de mestrado na Bélgica

O programa de bolsas anual promovido pelo governo da região de Flandres, Bélgica, acaba de abrir inscrições para estudantes que desejam fazer um mestrado no país. Participam do programa as universidades de Leuven, Antwerp, Chent, Hasselt e a Vrije Universiteit Brussel.

As bolsas contemplam os valores da mensalidade e contam com auxílio anual de € 8.400. Estudantes aprovados devem pagar apenas uma taxa anual de inscrição no valor de € 115,00. Os programas de mestrado têm duração de um ou dois anos. Confira os programas de mestrado oferecidos neste link (disponível aqui).

Para concorrer às bolsas, os estudantes devem enviar enviar as inscrições para a instituição que deseja estudar, responsável por pré-selecionar as candidaturas elegíveis. Mais informações sobre o programa neste link (disponível aqui). Informações sobre como se inscrever neste link (disponível aqui). O prazo de inscrição muda de acordo com a universidade de interesse, e pode variar entre os dias 1 de fevereiro até 6 de abril.

Bolsas de estudo na China

ANSO oferece bolsas integrais para diversas universidades chinesas

A Aliança da Organização Internacional de Ciência (Alliance of International Science Organization – ANSO) é uma iniciativa não governamental e não lucrativa que oferece bolsas de estudo integrais para as universidades chinesas: University of Science and Technology of China (USTC), the University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), or Chinese Academy of Sciences (CAS).

As oportunidades são para os programas de mestrado e doutorado e voltadas para estudantes internacionais de fora da China. Os subsídios incluem todas as taxas dos programas, um auxílio mensal de 3000 RMB para mestrado, 6000 RMB ou 7000 RMB para doutorado, assistência médica e custos de viagens. Os programas são oferecidos em inglês e chinês.

Mais informações sobre as bolsas da ANSO neste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 31 de março.

Bolsas de estudo na Dinamarca

Governo da Dinamarca oferece bolsas integrais para mestrado em engenharia

O Ministério da Educação Superior e Ciências do Governo da Dinamarca, em parceria com a University of Southern Denmark (SDU) está oferecendo bolsas de estudo integrais para estudantes internacionais realizarem um mestrado em engenharia na instituição.

As bolsas são para os programas de mestrado em engenharia nas áreas de mecatrônica (confira mais informações neste link) e eletrônica (confira mais informações aqui). Os subsídios cobrem todos os custos do programa selecionado e incluem despesas com moradia.

De acordo com o site da universidade, as bolsas serão concedidas aos candidatos mais qualificados “com base na média das notas da sua graduação”. Mais informações neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 1 de Fevereiro de 2022.

Bolsas de estudo na Espanha

Becas Santander Universidades

Fundação Carolina oferece 594 bolsas na Espanha

A Fundação Carolina está com inscrições abertas para 594 bolsas de estudo na Espanha para o ano letivo de 2022/23. O programa inclui cursos de um mês (de verão), especialização, mestrado e doutorado. Há oportunidades em diversas áreas, como artes, economia, direito, ciências da saúde, ciências básicas e tecnologia.

128 bolsas na Universidade de Jaén, da Espanha

A Universidade de Jaén, da Espanha, está recebendo inscrições para seu programa de atração de talentos internacionais para graduação e pós-graduação 2022. O programa concederá 108 bolsas de graduação e 20 bolsas de mestrado a alunos estrangeiros que desejem cursar o ensino superior em alguns dos programas disponíveis na universidade.

Bolsas de estudo na França

Campus France oferece bolsas para brasileiros estudarem na França

Um dos maiores programas fomento do governo francês são as bolsas Eiffel, voltadas para estudantes internacionais que desejam fazer um curso de mestrado ou doutorado em uma das diversas instituições francesas. São diversas bolsas disponíveis ao longo de too o ano. Confira mais informações sobre a as bolsas Eiffel e como funciona a Campus France neste link (disponível aqui).

Bolsas de estudo na Holanda

Bolsas de até 100% para mestrado na Universidade de Utrecht

A Universidade de Utrecht, da Holanda, está com inscrições abertas para estudantes internacionais de fora da União Europeia concorrerem a bolsas de estudo de até 100% para os programas de mestrado. Os subsídios são para o ano acadêmico 2022-2023, que inicia em setembro de 2022.

As bolsas incluem as taxas do programa e podem ser renovadas por até um ano, com possibilidade de solicitar um auxílio anual extra. Os critérios de seleção incluem “excelência acadêmica e proximidade com o tema de estudo proposto, a carta de motivação (conteúdo acadêmico, habilidades interculturais e de comunicação, motivação pessoal) e a consistência do pedido de bolsas.

Para se inscrever é necessário apresentar o histórico acadêmico, certificados de conclusão da graduação, certificado de proficiência em inglês, 2 cartas de motivação e currículo.

Para mais informações sobre as bolsas, acesse este link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 31 de janeiro de 2022.

Universidade de Maastricht oferece 24 bolsas integrais para mestrado

A Universidade de Maastricht, da Holanda, está com inscrições abertas para bolsas de estudo integrais para estudantes de mestrado. O programa Holland-High Potential está oferencendo 24 bolsas para estudantes internacionais.

Os subsídios incluem os valores das mensalidades, um auxílio de custo de €12,350 até €23,750 por ano, seguro saúde e vistos. A duração dos programas de mestrado são de 13 a 25 meses. Para concorrer, é necessário se matricular e ser aprovado em um dos programas de mestrado da Maastricht e solicitar a bolsa.

Mais informações neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 1 de fevereiro.

Bolsas de estudo em Israel

Bolsas para pós-graduação na Universidade de Tel Aviv

A Universidade de Tel Aviv (TAU), em Israel, está oferecendo bolsas para brasileiras(os) em seus programas de Pós-Graduação em inglês. A bolsa, oferecida pelo Brasil Scholarship Fund (BSF), cobre 50% do valor dos programas (ou 40%, no caso do International LLM). Para concorrer, o candidato deve ser aceito pela universidade e então se candidatar à bolsa através de um formulário.

Bolsas de estudo no Japão

Universidade das Nações Unidas abre inscrições para programa de mestrado em sustentabilidade

As inscrições para o mestrado em Sustentabilidade da Universidade das Nações Unidas (UNU). O objetivo da iniciativa é desenvolver conhecimento e habilidades práticas que contribuam para a solução de problemas de sustentabilidade conteporâneos. O programa é organizado junto à Universidade de Tokyo.

Para participar, é necessário ter graduação em uma universidade ou instituição de ensino superior reconhecida em alguma área relacionado à sustentabilidade e comprovar proficiência em inglês. A iniciativa oferece 5 tipos de bolsas de estudo, que cobrem todo o valor das mensalidades e contam com um aporte mensal que vai desde 50.000 yenes até 147.000 yenes.

Mais informações neste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 21 de fevereiro.

Bolsas de estudo no Reino Unido

Universidade de Oxford abre inscrições para MBA com bolsas de estudo

A Oxford University, uma das melhores do mundo, abriu as inscrições para o programa Oxford 1+1 MBA, que combina “a profundidade de um mestrado especializado de um ano com a amplitude de um MBA de um ano de alto nível”.

O programa tem duração de dois anos. De acordo com o site do programa, a universidade pretende oferecer até 1.000 bolsas integrais e parciais para os estudantes que ingressarem em 2021/22.

Os bolsistas serão selecionados por mérito e potencial acadêmico e todo estudante que se matricular estará concorrendo automaticamente. Interessados devem se inscrever até o dia 31 de janeiro.

Fellowship para Jornalistas na Universidade de Oxford

Uma parceria entre a Universidade de Oxford e o Instituto Reuters oferece 30 bolsas de estudo para jornalistas e editores com, pelo menos, 5 anos de experiência. O objetivo do programa é fornecer um estudo aprofundado sobre jornalismo e indústria para profissionais de meia-carreira. A programação inclui orientação para pesquisa, seminários, eventos para networking e discussão com os pares.

O programa tem duração de 6 meses e as bolsas de estudo cobrem os custos de todas as mensalidades e viagens, além de receber um auxílio mensal de £ 2.000 para ser gasto com moradia, alimentação e outros gastos semelhantes. Mais informações sobre as bolsas neste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 14 de fevereiro.

Bolsas para graduação e mestrado na Bristol University

Alunos que desejam estudar na inglesa Bristol University podem concorrer a bolsas de estudo anuais fornecidas pela própria instituição. Os subsídios variam de £ 5.000 até £ 10.000 para alunos de graduação e de £ 5.000, £ 10.000 ou £ 20.000 para mestrado.

Bolsas de estudo na Suécia

Bolsas de 100% para mestrado na suéca Uppsala University

A Uppsala University, localizada na Suécia, está oferecendo as bolsas de estudo President’s Club, que cobrem 100% dos custos dos programas de mestrado. As oportunidades são voltadas para estudantes internacionais de fora da União Europeia.

Para concorrer às bolsas é necessário ser aprovado no programa de mestrado e solicitar a participação durante a application. As oportunidades cobrem todas as taxas do curso na Uppsala, mas não oferece subsídios extras.

Mais informações sobre as bolsas neste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 1 de fevereiro de 2022.

Bolsas integrais de mestrado na Suécia

O Swedish Institute Scholarships for Global Professionals (SISGP) está com inscrições abertas para bolsas integrais para programas de mestrado em diversas universidades do país. O objetivo do programa é capacitar futuros líderes para contribuírem para a Agenda de Desenvolvimento Sustentável de 2030 das Nações Unidas.

Ao todo, serão 350 bolsas disponíveis para os programas que se iniciam em 2022. As bolsas cobrem os custos das mensalidades dos programas, que têm duração de dois anos, e incluem um auxílio mensal de SEK 10.000 por mês e entre SEK 10.000 e SEK 15.000 para despesas e viagens.

Para se inscrever, é necessário ter, pelo menos, 3.000 horas de experiência profissional e histórico de liderança. Mais informações sobre as bolsas neste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 28 de fevereiro.

Bolsas de estudo na Turquia

5.000 bolsas integrais para estudar na Turquia

O Governo da Turquia oferece anualmente bolsas de estudo integrais para estudantes de graduação, mestrado, doutorado e pesquisadores que desejam ingressar em uma, das 112 universidades turcas que participam do programa. A edição para o ano letivo de 2022/23 está com inscrições abertas para cerca de 5 mil oportunidades.

As bolsas incluem os custos das mensalidades dos cursos, passagens de ida e volta, acomodação, seguro saúde, treinamento de um ano na língua turca, e um auxílio de custo mensal de 1.000 LT (Lira Turca) para graduação, 1.400 TL para mestrado, 1.800 TL para PhD e 4.000 TL para pesquisadores.

Bolsas de estudo sem local específico

Fundação Harry Frank Guggenheim oferece prêmios para doutorandos com pesquisa sobre violência

A Fundação Harry Frank Guggenheim está com inscrições abertas para o prêmio JFG Emerging Scholars Awards para pesquisadores de temas relacionados à manifestações e controle de violência. Estudantes em nível de doutorado podem concorrer à um suporte para a pesquisa US $25.000 para concluírem suas pesquisas.

Podem se inscrever estudantes de doutorado que estejam no último ano e pesquisem um dos temas: guerra, crime, terrorismo, relações familiares e entre parceiros, instabilidade climática e disputa por recursos naturais, conflitos raciais, étnicos e religiosos e extremismo político e nacionalismo.

Mais informações sobre a premiação neste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 1 de fevereiro.

"As Melhores Bolsas de Estudo com Inscrições Abertas em Janeiro" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

