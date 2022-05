Ex-barman alcança sucesso graças ao marketing digital

O marketing digital é capaz de mudar radicalmente o jogo de uma empresa.

Cada vez mais o mundo dos negócios vai ser delineado pelo marketing digital: empresas capazes de usar com sucesso essa ferramenta prosperarão, enquanto as outras acabarão, antes ou depois, saindo do mercado.

E é por isso que o conhecimento e o estudo do marketing digital são tão importantes para um empresário ter sucesso.

Uma lição muito bem compreendida por jovens de negócios, que conseguem crescer muito rapidamente graças ao uso intensivo dessa ferramenta.

O marketing digital tornou-se um grande aliado para quem tem pouco capital inicial, mas quer alcançar resultados rápidos graças às inúmeras possibilidades fornecidas pelo meio digital.

De barman para empresário graças ao marketing digital

Quem explica isso é o empresário Matheus Lopes, destaque nas redes sociais por utilizar técnicas para mudar suas perspectivas de vida através da internet.

Ele começou com um cargo humilde, chegou a ser barman em casas noturnas, e fundou uma série de empresas antes de conseguir dar certo, graças ao uso do marketing digital.

Enquanto trabalhava, investiu parte de seus retornos em anúncios na internet.

Aos poucos, Lopes começou a ter os primeiros resultados e tornou-se um nome de destaque dentro do meio digital.

“Já tentei empreender algumas vezes antes de dar certo. Tentei ganhar dinheiro vendendo suplemento na academia, já vendi acessórios para celular, já vendi aparelhos celulares e desde criança eu sonhava em empreender. Com 9 anos eu pegava o dinheiro que o meu pai me dava e comprava tudo de pen-drive no e-Bay que vinha da China. Quando eu tinha uns 20 anos conheci o mercado digital, sendo uma forma de divulgar o seu produto ou serviço na internet", explica Lopes.

O empresário salienta que durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19) que percebeu ser possível realizar vendas online de forma sistemática.

"Hoje vendo online produtos como tratamento para pele, encapsulados, tratamento para emagrecimentos, entre outros", salienta Matheus Lopes.

Para ele, "o marketing digital é muito mais prática do que tudo. Se você fizer tudo bem feito, correr atrás, estudar, aplicar da forma correta, você vai conseguir obter resultados, vai conseguir ganhar dinheiro, você vai conseguir realizar seus sonhos”.

"O recado que eu dou para quem quer seguir minha profissão é: tenha persistência, resiliência, saiba se reinventar quantas vezes for necessário, aguente as dificuldades, persista, estude e aplique", conclui Matheus Lopes.

