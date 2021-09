Avanade abre 130 vagas de estágio com formação em tecnologia

A Avanade, consultoria de tecnologia e inovação digital, abriu inscrições nesta semana para um de seus maiores programas de recrutamento para estudantes: são 130 vagas abertas de estágio. E 60% das vagas serão exclusivas para mulheres.

O programa, chamado de Decola Tech, tem parceria com a plataforma de educação Digital Innovation One para trazer um bootcamp de 40 horas aos candidatos.

Assim, mesmo quem não entrar no estágio terá uma formação nas linguagens .NET e Azure.

Os candidatos terão acesso gratuito a trilhas de introdução ao framework, arquitetura e aplicabilidade para engenharia de dados e aplicações na Azure. O treinamento poderá ser realizado em até 45 dias.

Os candidatos ainda terão acesso aos especialistas da Avanade em mentorias e workshops. Quem terminar o bootcamp terá uma certificação para colocar no currículo e os participantes com melhor desempenho seguirão no processo do programa de estágio.

As vagas são nos times de desenvolvimento e presenciais para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Nova Lima (MG).

Veronika Falconer, diretora sênior de RH da Avanade, comenta que o programa é um pilar para a formação de novos talentos e também para estimular a diversidade, social, de gênero e etária da empresa.

“Não colocamos limites de idade ou o pré-requisito do idioma inglês, pois queremos que este sonho seja acessível e assim construir a próxima geração de profissionais. Viabilizamos desta forma a primeira oportunidade de carreira em tecnologia para quem tem o sonho de trabalhar com esse tema, porém sente que ainda não está pronto, independentemente de serem pessoas de 20, 25 ou 60 anos”, diz.

As inscrições ficam abertas até o dia 17 de setembro pelo site.

