As três habilidades mais raras — e mais bem pagas — da era da Inteligência Artificial

Entre 2025 e 2030, papéis ligados a IA e big data estão entre os que mais crescem, segundo o Future of Jobs Report 2025 do Fórum Econômico Mundial (WEF).

O mesmo relatório aponta cibersegurança e letramento tecnológico como competências críticas, ao lado de pensamento criativo, sinal de que a união de técnica com estratégia define quem capta os melhores pacotes salariais.

Veja, a seguir, as três habilidades mais raras e bem pagas, relacionadas a IA.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

1. Engenharia de IA/LLMs

Trata-se de uma função rara porque exige unir fundamentos estatísticos sólidos ao domínio de grandes modelos de linguagem e, ainda, integrar essas tecnologias a dados corporativos por meio de vetores, RAG e ferramentas diversas.

Na prática, esses profissionais atuam na prototipagem e produção de chatbots corporativos, agentes inteligentes, sistemas de busca semântica, copilotos internos e automações baseadas em linguagem natural.

Dados do Glassdoor de agosto de 2025 apontam uma média salarial anual de US$ 137 mil para AI Engineers.

Em grandes empresas de tecnologia, remunerações acima de US$ 300 mil já foram registradas em bases públicas, sem incluir ações e bônus. No Brasil, relatórios como o Guia Salarial 2025 da Robert Half e levantamentos do SINDPD confirmam a forte demanda e salários elevados em níveis seniores e de liderança técnica.

2. MLOps e Plataformas de IA

Essa habilidade é rara porque exige domínio completo de pipelines de dados e modelos, versionamento, observabilidade, segurança, uso de GPUs, além de equilibrar custo e latência em ambientes de nuvem.

Esses profissionais tornam viável a operação em escala de soluções de IA, cuidando dos treinamentos, inferências, tuning e otimizações. Nos Estados Unidos, empresas reportam salários próximos ou superiores a US$ 190 mil anuais em posições sêniores, enquanto cargos de diretoria técnica ultrapassam US$ 250 mil.

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

No mercado brasileiro, a Robert Half identifica engenharia de dados, cloud e segurança como frentes altamente aquecidas, e quando combinadas com IA formam a base do MLOps, com remunerações no topo da escala salarial local.

3. Governança, Risco & Conformidade de IA

Sua raridade se explica pela necessidade de reunir competências de compliance, privacidade, segurança, auditoria de modelos e mitigação de vieses, uma combinação recente e multidisciplinar.

A crescente onda regulatória no mundo, com normas específicas para uso de IA, tem ampliado exponencialmente a procura. Os profissionais dessa área atuam na criação de políticas de uso, inventário de modelos, avaliações de impacto, alinhamento a frameworks internacionais e auditorias, tanto internas quanto externas.

O IAPP Salary & Jobs Report 2025–26 indica pacotes competitivos para cargos de governança e gestão, com remunerações ainda maiores para executivos e arquitetos de risco, reforçando a valorização desse segmento.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS