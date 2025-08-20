Homem de 33 anos largou mundo corporativo e faturou US$ 220 mil em apenas 9 meses

Aos 33 anos, Carter Osborne deixou um cargo em uma multinacional para empreender. Em menos de cinco anos, estruturou um negócio de tutoria de redação para vestibulandos, que fatura US$ 220 mil por ano, com apenas nove meses de trabalho. As informações foram retiradas de Business Insider.

Oportunidade de negócio

Carter Osborne começou a dar aulas particulares para custear a pós-graduação na Universidade de Washington.

Recém-formado por Stanford, precisava de renda extra e encontrou no reforço escolar e na preparação para provas um caminho viável. No entanto, foi ao focar na tutoria de redações para processos seletivos universitários que o negócio começou a se destacar.

Impacto da pandemia

Inicialmente, Osborne se encontrava com os alunos pessoalmente, o que tornou a continuidade do projeto inviável quando ele iniciou uma jornada corporativa em relações públicas.

A virada veio com a pandemia: o atendimento remoto por Zoom permitiu que ele mantivesse e expandisse o negócio. A base de clientes cresceu por indicações diretas e ele passou a conciliar os dois empregos.

Escalada do faturamento

Em 2022, Osborne já faturava mais como tutor do que em seu trabalho em relações públicas. No ano seguinte, com uma rotina exaustiva de até 80 horas semanais, percebeu que precisaria escolher.

Em 2024, com 33 anos, pediu demissão da empresa e passou a se dedicar exclusivamente à tutoria. Com 50 clientes atendidos ao longo do ano e uma taxa de US$ 250 por hora, fechou o primeiro ano integral como tutor full-time com US$ 220 mil de receita.

Nove meses de trabalho, três de descanso

A sazonalidade do negócio permite que Osborne trabalhe de maio a janeiro, período que acompanha os prazos das universidades americanas.

Depois disso, tira três meses de folga: um para descansar e dois para viajar com a noiva e aproveitar o tempo livre. “Por enquanto, estou muito feliz com essa folga”, afirmou.

Finanças corporativas fora do escritório

O caso de Osborne demonstra como a visão estratégica sobre finanças e precificação pode ser aplicada até mesmo em negócios individuais. Em vez de expandir para ganhar escala, ele optou por manter um serviço premium, atendendo poucos clientes e entregando alto valor.

Para profissionais de qualquer área, a trajetória de Carter Osborne é uma evidência concreta de que dominar finanças corporativas não é exclusividade de grandes empresas.

