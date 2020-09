As startups mais desejadas de 2020 estão contratando e têm 389 vagas

O LinkedIn divulgou nessa semana sua lista Top Startups de 2020 com os dez negócios que se destacaram na plataforma e se tornaram atraentes para os profissionais brasileiros. E a boa notícia para quem está em busca de um novo emprego é que todas elas estão contratando.

A Menu, startup investida pela Ambev, ficou com o primeiro lugar. A posição foi do Nubank nos últimos dois anos. Para Rafael Oliveira, diretor de gente e gestão da Menu, conquistar o topo do ranking sabendo quem o ocupou antes é lisonjeiro e também uma grande responsabilidade.

“Foi fantástico saber que entramos na lista. Foi emocionante e um reconhecimento de tudo que viemos construindo intensamente”, conta ele.

A startup, fundada em 2016, é dona de um marketplace que conecta indústrias diretamente com bares e restaurantes. Hoje, mais de 150 empresas estão conectadas à plataforma, oferecendo mais de 20.000 produtos únicos.

Com a pandemia, eles ficaram entre a oportunidade de expandir o negócio e o desafio de continuar contratando remotamente. E, em 2020, 110 funcionários se juntaram ao time, grande parte deles durante a quarentena.

Pode ter sido difícil, mas Oliveira conta que o foco da startup em reforçar seus valores na hora de avaliar os candidatos ajudou no processo.

“Temos a premissa de, antes mesmo de olhar a parte técnica, conferir a parte cultural. Se o profissional não emite os comportamentos e valores da empresa, nem passa para a parte técnica”, fale ele.

Entre os fatores mais valorizados por eles, estão os conceitos de mão na massa, desafio, confiança, cuidado, transparência e diversidade.

E foram eventos que celebravam esses pontos, como o Mês da Diversidade em junho, que ajudaram a manter novos e antigos funcionários unidos nesse momento.

A divulgação das ações online, como aulas de ioga, festa junina e a festa de encerramento do Mês do Orgulho LGBT+ (que teve até DJ), no LinkedIn acabou atraindo mais talentos para as vagas.

“Temos a preocupação grande de sermos genuínos no LinkedIn. Tudo que colocamos lá fizemos pela equipe. No começo da quarentena, fizemos um comitê de crise e pensamos em como iríamos manter todos seguros em casa e ainda saudáveis”, diz.

Confira as vagas abertas nas dez startups que se destacaram no LinkedIn:

Menu

A startup já contratou mais de 110 pessoas em 2020 e ainda tem 22 vagas abertas. Segundo o diretor de gente e gestão da empresa, as principais áreas de contratação são logística, tecnologia e comercial. Confira as oportunidades na página do LinkedIn.

Loft

A startup do setor imobiliário contratou 360 pessoas até agora. E são mais 20 vagas, principalmente nas área de marketing, finanças, supply, vendas e engenharia de software. Confira as vagas pelo site.

Consiga Mais

Com 92 funcionários no momento, a empresa contratou 38 deles somente neste ano. E ainda possui vagas abertas para gerentes comerciais nível Brasil (cinco vagas), control desk atendimento (uma), analista de operações MIS (uma), assistente de cobrança (uma), consultores de vendas (três) e monitor de qualidade para SAC (uma). Para se candidatar, é possível entrar em contato pelo e-mail rh@consigamais.com.br.

Neon

A fintech tem 784 funcionários e mais 120 vagas abertas no momento. As oportunidades são principalmente para as áreas de tecnologia, produtos, dados e marketing. Veja as vagas pelo site.

Loggi

A startup de serviços de logística tem 155 vagas abertas para 43 posições. E as oportunidades estão distribuídas nas cinco regiões do Brasil, assim como em Portugal. Desde o começo do ano, foram 955 novos contratados. Agora, as áreas de destaque para as oportunidades são operações, engenharia e produto. Veja mais no site.

Yuca

A empresa tem oito vagas abertas nas áreas de tecnologia e real state. Em 2020, eles já contrataram 48 pessoas e a equipe chegou a 62 pessoas. Confira as oportunidades no site.

Xerpa

Até o momento, foram 30 novos colaboradores e a empresa tem mais 12 vagas para preencher. As principais áreas de contratação são engenharia, marketing, finanças e produto. Veja as oportunidades aqui.

Conexa Saúde

São 20 vagas abertas na startup de telemedicina que saltou de 50 para 15.000 consultas diárias na pandemia. A equipe de profissionais aumentou mais de 900% neste ano, crescendo de 20 para 204 pessoas. As oportunidades a ser preenchidas são para as áreas de atendimento e relacionamento com clientes, operações, comercial, tecnologia e implementação de softwares. Para se candidatar, confira a página da empresa no LinkedIn.

Buser Brasil

A startup afirma que está abrindo novas vagas todas as semanas. No momento, são 14 oportunidades nas áreas de operação, tecnologia e marketing. Confira o site com as vagas.

Zenklub

A plataforma de saúde emocional começou o ano com 28 funcionários e agora já tem uma equipe com 52 profissionais. E ainda tem seis vagas abertas para chief of staff, head of people, engenheiro backend, analista júnior de experiência do cliente e analista de marketing. Veja mais pelo site.