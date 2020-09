As 10 startups mais desejadas para se trabalhar, segundo o LinkedIn

Uma nova startup saltou para o primeiro lugar entre as mais desejadas para se trabalhar no ranking anual do LinkedIn de Top Startups em 2020.

Na frente de veteranas do ranking como Loft, Neon e Loggi, a empresa que conquistou o topo do ranking é da área de alimentos e bebidas, a Menu.

Fundada em 2016 e com 150 funcionários, a startup abastece restaurantes e conecta distribuidores com estabelecimentos comerciais. Durante a pandemia, o negócio cresceu tanto que a empresa criou um armazém, operação e rede de distribuição próprios.

Na edição desse ano, o LinkedIn considerou dados do período entre janeiro a julho para criar o ranking. Para serem elegíveis, as empresas precisavam ter sete anos no máximo, 50 ou mais empregados, sede no Brasil e ser independentes e privadas.

O Nubank, que ficou por dois anos em primeiro lugar, não entrou na lista esse ano por não atender a um dos requisitos.

O ranking considera quatro pilares: crescimento no número de funcionários, engajamento, interesse por vagas e atração de grandes talentos.

A equipe da rede social também levou em conta se as empresas demitiram pessoas. Quem dispensou 20% ou mais da equipe se tornou inelegível.

Em segundo lugar no ranking, a Loft tem dois anos, já é um unicórnio e continuou crescendo na pandemia. Seu cofundador Mate Pencz prevê uma alta de 30% nas transações de imóveis em setembro.

Confira a lista completa das top 10 startups de 2020, segundo o LinkedIn:

O que faz: e-commerce B2B que conecta distribuidores e indústrias com estabelecimentos comerciais

Fundação: 2016

Número de funcionários: 150

Sede: São Paulo

O que faz: adquire e reforma imóveis para venda

Fundação: 2018

Número de funcionários: 680

Sede: São Paulo

O que faz: apoio aos clientes na organização das finanças

Fundação: 2018

Número de funcionários: 92

Sede: São Paulo

O que faz: Fintech

Fundação: 2016

Número de funcionários: 784

Sede: São Paulo

O que faz: serviços de logística

Fundação: 2013

Número de funcionários: 1.600

Sede: São Paulo

O que faz: adquire e reforma imóveis para locação

Fundação: 2019

Número de funcionários: 62

Sede: São Paulo

O que faz: soluções para automatizar gestão de recursos dos trabalhadores

Fundação: 2015

Número de funcionários: 85

Sede: São Paulo

O que faz: plataforma de telemedicina

Fundação: 2017

Número de funcionários: 202

Sede: Rio de Janeiro

O que faz: aplicativo de transporte colaborativo

Fundação: 2018

Número de funcionários: 70

Sede: São José dos Campos

O que faz: plataforma de saúde emocional

Fundação: 2016

Número de funcionários: 72

Sede: São Paulo