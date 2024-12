As profissões mais antigas do mundo que existem até hoje

As profissões mais antigas da humanidade não só moldaram a história como também continuam a exercer impacto no mundo contemporâneo. Segundo Camilie Cardoso, historiadora pela USP e consultora de cultura organizacional, essas são as profissões mais antigas que se tem registro:

Ferramenteiro - cerca de 2,6 milhões de anos

Pelos registros arqueológicos já encontrados, a produção de ferramentas foi iniciada na Etiópia há mais de 2 milhões de anos, o que significa que essa é a profissão mais antiga do mundo, afirma a historiadora. “Essas peças incluíam pedaços de rochas, lascas afiadas feitas de quartzo, obsidiana e sílex, e eram utilizadas sobretudo para caçar e abater animais”.

Contadores de história - cerca de 200.000 anos

Esse ofício está presente em muitas profissões até os dias de hoje, como o de jornalistas, redatores e escritores. “Surgiram no continente africano transmitindo suas narrativas por meio da história oral. Essa prática de contar histórias foi registrada e instrumentalizada pela linguagem escrita em 3100 a.C.”, diz Cardoso.

Alfaiates - entre 100.000 e 500.000 anos

Antropólogos estimam que as roupas surgiram em diferentes locais do continente africano entre 100.000 anos e 500.000 anos atrás. “As vestimentas eram simples e usadas sobretudo pelos ancestrais que viviam em climas mais frios, para a sua proteção”, afirma Cardoso.

A necessidade da produção do tecido e sua customização para que pudessem ser utilizados criou, ainda nos tempos antigos, a profissão dos alfaiates.

Artistas - cerca de 50.000 anos

As pinturas rupestres mais antigas já encontradas foram feitas por um neandertal, na caverna de Altamira, na Espanha. Dada a dificuldade de promover esse registro artístico e mnemônico com os recursos daquele período, era necessário o domínio de uma técnica para fazê-lo. “É possível que nossos ancestrais já dominassem a capacidade de produzir esses registros rupestres antes de migrar de África para os atuais territórios europeus, há mais de 65 mil anos, mas a geologia dificulta que elas sejam encontradas”, afirma a historiadora da USP.

Músico - cerca de 40.000 anos

Os instrumentos mais antigos de que se tem registro foram encontrados na região em que se localiza a caverna Hohle Fels, na Alemanha. “Em escavações, foram recuperadas várias flautas que datam do período paleolítico, o que sugere a presença de uma tradição musical já naquela época”, diz. “Consequentemente, aponta também para a existência de músicos e musicistas como uma das profissões mais antigas.”

Empreiteiro - entre 10.000 e 15.000 anos

O estabelecimento de comunidades com habitação fixa na Antiga Mesopotâmia veio acompanhado da necessidade de construir assentamentos para essas populações, o que levou ao nascimento do ofício dos(as) construtores(as). “As casas eram a princípio construídas pelos seus próprios moradores de forma empírica, mas, com o passar do tempo, surgiram especialistas que dominavam essas técnicas”, diz Cardoso.

Agricultor - entre 12.000 e 13.000 anos

Devido à mudança das formas de ocupação territoriais nômades para “sedentárias”, a Antiga Mesopotâmia também foi palco do nascimento da profissão de agricultor.

“Essa figura emergiu quando nossos ancestrais deixaram de ser caçadores e coletores para começar o cultivo de algumas espécies - começando por grãos como centeio, trigo e cevada.”

Outras profissões antigas

Há outras profissões que não se tem registro de quando surgiram, mas que estão presentes ainda hoje, afirma Joaquim Santini, pesquisador internacional.

Curandeiro : precursor da medicina moderna, o curandeiro é responsável por cuidar da saúde e tratar doenças utilizando conhecimentos tradicionais e, muitas vezes, práticas espirituais.

: precursor da medicina moderna, o curandeiro é responsável por cuidar da saúde e tratar doenças utilizando conhecimentos tradicionais e, muitas vezes, práticas espirituais. Comerciante: o comércio e a troca de bens e serviços é uma atividade econômica básica desde as primeiras civilizações.

o comércio e a troca de bens e serviços é uma atividade econômica básica desde as primeiras civilizações. Pescador: a pesca como meio de subsistência e alimentação é uma atividade que remonta aos primórdios da humanidade.

a pesca como meio de subsistência e alimentação é uma atividade que remonta aos primórdios da humanidade. Serviços sexuais: a oferta de serviços sexuais em troca de dinheiro ou bens é uma atividade que tem registros históricos desde a antiguidade, em diferentes culturas ao redor do mundo.

a oferta de serviços sexuais em troca de dinheiro ou bens é uma atividade que tem registros históricos desde a antiguidade, em diferentes culturas ao redor do mundo. Soldado : guerreiros e defensores estão presentes desde as primeiras civilizações, lutando em conflitos, protegendo territórios e servindo a líderes e Estados.

: guerreiros e defensores estão presentes desde as primeiras civilizações, lutando em conflitos, protegendo territórios e servindo a líderes e Estados. Cozinheiro: preparar e cozinhar alimentos é uma atividade básica e essencial que acompanha a humanidade desde o domínio do fogo.

“Essas profissões perduraram, porque atenderam a necessidades humanas fundamentais e se beneficiaram dos avanços da ciência e da tecnologia para se tornarem mais eficientes, precisas e inovadoras”, afirma Santini.