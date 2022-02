Arnaldo Jabor: uma homenagem ao mestre da língua portuguesa

Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Com a devida licença do leitor, esta coluna é uma homenagem ao colunista Arnaldo Jabor. Sei que o espaço é gramatical; é sobre nossa Língua Portuguesa. Pela partida do mestre, o texto é sobre ele, seu estilo, sem desviarmos do propósito educativo.

Arnaldo é.

Uma das ocorrências do verbo ser está intransitividade e no presente do indicativo, como acima. Representa o que existe; o que será lembrado; o que permanece.

“Amor é prosa

Sexo é poesia”

Usando o verbo de ligação, Jabor leva o leitor a entender a profundidade do amor, em contrapartida à efemeridade de uma atração. Com termos simples, encanta pela gramática e sentido dos termos expressos.

Em outro trecho de sua autoria, encanta o miocárdio:

“O amor não é chegado a fazer contas, não obedece à razão.”

Antes do verbo no infinitivo, “a” é apenas preposição, ou seja, sem o uso do acento grave.

Com a transitividade indireta, obedecer é um verbo transitivo indireto; exige a preposição a, perfeitamente usada em fusão ao artigo definido “a”. Gramática normativa à parte, é bela a sentença sobre a irracionalidade do sentimento maior.

Na crônica Meu Avô foi um Belo Retrato do Malandro Carioca, Jabor usa o verbo como poucos e alcança uma forte emoção:

“Meu avô não era ninguém. Mas nunca houve ninguém como ele.”

A repetição do pronome indefinido garante o inigualável, em um olhar poético raro, chique e que me deixará com muita saudade.

Dia 15 de fevereiro de 2022: Arnaldo Jabor é.

Um grande abraço, até a próxima

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS

