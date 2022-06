Aprenda sobre gestão, ESG, RH e muito mais em um só lugar

Você presta atenção às mudanças do mercado de recursos humanos? Como profissional e até mesmo como candidato para processos seletivos, é importante que você se mantenha atento a esta área de conhecimento, a fim de compreender quais são os requerimentos do mercado.

Pensando em trazer estas respostas, a ABRH Rio separou uma lista de temáticas a serem tratadas entre os palestrantes, nos dias 21 e 22 de junho, no RH Rio, evento que será realizado presencialmente no hotel Windsor, da Barra da Tijuca. Dentre temas como ESG e Saúde Mental, os participantes vão poder participar de variadas palestras e conversar com representantes de diferentes empresas do setor de RH.

Além de buscar apresentar conceitos que regem o mercado, o evento ainda mostrará para os participantes sobre temáticas presentes na rotina de qualquer profissional,, como Liderança, Aprendizagem e Hards Skills. Isso os aproximará da rotina de grandes empresas e possibilitará que estes possam se capacitar para seus próximos processos seletivos.

Em busca de entender ainda mais em relação ao que as empresas esperam de seus colaboradores, Diego Cidade conversou com Lucia Madeira, Presidente da Diretoria Executiva da ABRH RJ, que além de falar sobre a presença da geração Z no mercado, explicou também sobre como ações afirmativas podem ser diferenciais em um contexto no qual diversidade é regra para o sucesso de grandes corporações.

Para assistir a este bate papo e receber insights sobre o assunto, confira detalhes do tema no vídeo com Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH":